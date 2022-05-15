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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Ионикос
3:1
Конец матча
Панетоликос
0'
1:0
9' Гол
Далсью
34' Желтая карточка
Флорес Дейби
34' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
34' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
35' Желтая карточка
Даго Надре
1:1
47' Гол
Карелис Никос
2:1
62' Гол
Тюрам Рожерио
3:1
86' Гол
Vasilios Mantzis
90'+4
30
Giorgos
Christodoulou
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
22
Georgios
Mygas
21
Vasilios
Poghosyan
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
15
Валерианос
Йоргос
34
Тюрам
Рожерио
92
Reinaldo
Lenis
91
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
4
Fabien
Antunes
16
Ларссон
Якоб
21
Перейра
Элиас
14
Дуарте
Фредерику
13
Корнелиус
Дерек
23
Даго
Надре
20
Флорес
Дейби
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
Ионикос
3-5-2
Панетоликос
4-5-1

История личных встреч

Ионикос
Панетоликос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:2
С
2:2
ФЛ
4:0
ФЛ
0:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 6 0.86
Аосман Аяс 2 0.29
Далсью 2 0.29
Киакос Яннис 2 0.29
Georgios Mygas 1 0.14
Тюрам Рожерио 1 0.14
Чигринский Дмитрий 1 0.14
Ромао Алаиксис 1 0.14
Кабрал Джерсон 1 0.14
Reinaldo Lenis 0 0
Валерианос Йоргос 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Хорхе 2 0.29
Карелис Никос 1 0.14
Вергос Николаос 1 0.14
Дуарте Фредерику 1 0.14
Флорес Дейби 0 0
Морсай Йонатан 0 0
Konstantinos Apostolakis 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валерианос Йоргос 4 0
Georgios Mygas 4 0
Ромао Алаиксис 1 0
Каньяс Хосе 1 0
Плателлас Вангелис 1 0
Аосман Аяс 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 4 0
Даго Надре 2 0
Анестис Яннис 1 0
Вароне Иван 1 0
Флорес Дейби 1 0
Fabien Antunes 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0
Дуарте Фредерику 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
4
50%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

17
5
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
5
29%
29%
1
20%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
20%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3
Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1
Панетоликос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3
Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ионикос 7 6 1 0 18 - 8 45
2. ОФИ 7 2 1 4 7 - 13 44
3. Астерас 7 1 3 3 6 - 8 41
4. Волос 7 2 4 1 12 - 6 40
5. Панетоликос 7 1 2 4 5 - 9 37
6. Атромитос 7 2 4 1 6 - 5 33
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 7 26
8. Аполлон Смирнис 7 2 3 2 7 - 10 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 4 1 0 3 4 - 6 40
2. Волос 4 2 1 1 9 - 3 37
3. Панетоликос 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 3 1 1 1 2 - 2 27
5. Ионикос 3 2 1 0 10 - 4 7
6. Аполлон Смирнис 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Астерас 4 0 2 2 4 - 7 2
8. Ламия 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 3 1 1 1 2 - 1 39
2. Ионикос 4 4 0 0 8 - 4 38
3. Ламия 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 5 - 9 17
5. Атромитос 4 1 3 0 4 - 3 6
6. ОФИ 3 1 1 1 3 - 7 4
7. Панетоликос 3 1 0 2 2 - 4 3
8. Волос 3 0 3 0 3 - 3 3
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Ромао Алаиксис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Nadrey Dago получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Валерианос Йоргос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Флорес Дейби получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Вергос Николаос бьет в цель!
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Далсью бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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