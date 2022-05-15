Стадион: Neapoli Stadium
3:1
Конец матча
1:0
9' ГолДалсью
34' Желтая карточкаФлорес Дейби
34' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
34' Желтая карточкаРомао Алаиксис
35' Желтая карточкаДаго Надре
1:1
47' ГолКарелис Никос
2:1
62' ГолТюрам Рожерио
3:1
86' ГолVasilios Mantzis
Ход матча
9'
1:0
34'
34'
35'
47'
62'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 6
-
9 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
52 Владение мячом, % 48
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
16
Ларссон
Якоб
23
Даго
Надре
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Ионикос
Панетоликос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|6
|0.86
|Аосман Аяс
|2
|0.29
|Далсью
|2
|0.29
|Киакос Яннис
|2
|0.29
|Georgios Mygas
|1
|0.14
|Тюрам Рожерио
|1
|0.14
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.14
|Ромао Алаиксис
|1
|0.14
|Кабрал Джерсон
|1
|0.14
|Reinaldo Lenis
|0
|0
|Валерианос Йоргос
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Хорхе
|2
|0.29
|Карелис Никос
|1
|0.14
|Вергос Николаос
|1
|0.14
|Дуарте Фредерику
|1
|0.14
|Флорес Дейби
|0
|0
|Морсай Йонатан
|0
|0
|Konstantinos Apostolakis
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валерианос Йоргос
|4
|0
|Georgios Mygas
|4
|0
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Konstantinos Tsirigotis
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|4
|0
|Даго Надре
|2
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
4
50%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
17
5
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
5
29%
29%
1
20%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
20%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3
Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1
Панетоликос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3
Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ионикос
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|45
|2.
|ОФИ
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|44
|3.
|Астерас
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|41
|4.
|Волос
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|40
|5.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|37
|6.
|Атромитос
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|33
|7.
|Ламия
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|40
|2.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|37
|3.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|34
|4.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|27
|5.
|Ионикос
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|6.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Астерас
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|8.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|39
|2.
|Ионикос
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|38
|3.
|Ламия
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|25
|4.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|17
|5.
|Атромитос
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|ОФИ
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|7.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|Волос
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3