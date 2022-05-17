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Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
АЕК
1:1
Перерыв
Олимпиакос
0'
1:0
14' Гол
Цубер Стивен
1:1
20' Гол
Эль-Араби Юссеф
31' Желтая карточка
Мохаммади Милад

Ход матча

14'
Цубер Стивен
(Гарсия Леви)
1:0
20'
1:1
Эль-Араби Юссеф
31'
Мохаммади Милад
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Олимпиакос
3.40
3.58
3.55
Все Коэффициенты
23
Станкович
Цицан
5
Сварнас
Стратос
6
Ле
Таллек
Дамьен
24
Митоглу
Герасимос
19
Мишлен
Клеман
16
Крыховяк
Гжегож
26
Хаджсафи
Эсхан
3
Мохаммади
Милад
22
Танкович
Муамер
9
Гарсия
Леви
17
Цубер
Стивен
31
Кристинссон
Огмундур
14
Андруцос
Танасис
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
75
Кицос
Фотис
8
Малонг
Кунде
5
Бухалакис
Андреас
17
Врусаи
Мариус
53
Фортунис
Костас
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
АЕК
3-4-3
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Олимпиакос

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
66.7%
9 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед

42 матча

26.2%
19%
54.8%
11 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

19%
40.5%
40.5%
8 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
К
1:1
КГ
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 3 (2) 0.3
Крыховяк Гжегож 2 0.2
Гарсия Леви 2 0.2
Рота Лазарос 2 0.2
Цубер Стивен 1 0.1
Хаджсафи Эсхан 1 0.1
Шимански Дамиан 1 0.1
Араужо Серхио 1 0.1
Манталос Петрос 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 4 (1) 0.4
Карвалью Жоау 2 0.2
Соарес Франсиско 2 0.2
Лопеш Рони 2 0.2
Родригес Гарри 1 0.1
Сиссе Пап Абу 1 0.1
Рябчук Олег 1 0.1
Лала Кенни 0 0
Масурас Гиоргос 0 0
Андруцос Танасис 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 4 0
Манталос Петрос 4 0
Крыховяк Гжегож 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Рота Лазарос 2 0
Митоглу Герасимос 2 0
Шахов Евгений 1 0
Цубер Стивен 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Симоэш Андре 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Гарсия Леви 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папастатопулос Сократис 3 0
Лала Кенни 2 0
Бухалакис Андреас 2 0
Лопеш Рони 2 0
Камара Агибу 2 0
Пападопулос Авраам 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Кане Мамаду 1 0
Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
42%
4
33%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
3
30%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1
ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 10 4 4 2 13 - 11 81
2. ПАОК 2:0 10 3 2 5 8 - 9 64
3. Арис Салоники 2:0 10 5 2 3 10 - 7 62
4. Панатинаикос 0:2 10 5 4 1 11 - 5 61
5. АЕК 1:1 10 2 5 3 13 - 12 57
6. ПАС Янина 0:2 10 1 3 6 6 - 17 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 5 2 2 1 8 - 7 73
2. ПАОК 2:0 5 2 1 2 5 - 4 60
3. Панатинаикос 0:2 5 4 1 0 9 - 2 55
4. Арис Салоники 2:0 5 2 2 1 4 - 3 8
5. АЕК 1:1 5 1 2 2 5 - 4 5
6. ПАС Янина 0:2 5 1 2 2 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 2:0 5 3 0 2 6 - 4 54
2. АЕК 1:1 5 1 3 1 8 - 8 52
3. ПАС Янина 0:2 5 0 1 4 2 - 11 41
4. Олимпиакос 1:1 5 2 2 1 5 - 4 8
5. Панатинаикос 0:2 5 1 3 1 2 - 3 6
6. ПАОК 2:0 5 1 1 3 3 - 5 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Мохаммади Милад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Цубер Стивен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Олимпиакос
3.40
3.58
3.55
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