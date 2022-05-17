Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
2:3
Конец матча
1:0
14' ГолЦубер Стивен
1:1
20' ГолЭль-Араби Юссеф
31' Желтая карточкаМохаммади Милад
2:1
48' ГолГарсия Леви
58' Желтая карточкаМасурас Гиоргос
2:2
69' ГолЭль-Араби Юссеф
82' Желтая карточкаМишлен Клеман
2:3
87' ГолЭль-Араби Юссеф
Ход матча
14'
1:0
20'
1:1
31'
48'
2:1
58'
69'
2:2
82'
87'
2:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 11
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
42 Владение мячом, % 58
17
Цубер
Стивен
24
Ба
Уссейну
75
Кицос
Фотис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
75 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
АЕК
Олимпиакос
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
66.7%
9 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед
42 матча
26.2%
19%
54.8%
11 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
19%
40.5%
40.5%
8 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|3
|0.3
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.3
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.2
|Рота Лазарос
|2
|0.2
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.1
|Цубер Стивен
|1
|0.1
|Шимански Дамиан
|1
|0.1
|Араужо Серхио
|1
|0.1
|Манталос Петрос
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|6 (1)
|0.6
|Карвалью Жоау
|2
|0.2
|Соарес Франсиско
|2
|0.2
|Лопеш Рони
|2
|0.2
|Родригес Гарри
|1
|0.1
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.1
|Рябчук Олег
|1
|0.1
|Лала Кенни
|0
|0
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|4
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Митоглу Герасимос
|2
|0
|Шахов Евгений
|1
|0
|Цубер Стивен
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
|Мишлен Клеман
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Вацлик Томаш
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Кане Мамаду
|1
|0
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
36%
4
27%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
4
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1
ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|83
|2.
|ПАОК
|10
|3
|2
|5
|8 - 9
|64
|3.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|62
|4.
|Панатинаикос
|10
|5
|4
|1
|11 - 5
|61
|5.
|АЕК
|10
|2
|4
|4
|14 - 14
|56
|6.
|ПАС Янина
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|73
|2.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|60
|3.
|Панатинаикос
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|55
|4.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|ПАС Янина
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|6.
|АЕК
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|54
|2.
|АЕК
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|52
|3.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|41
|4.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Панатинаикос
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|6.
|ПАОК
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4