Стадион: Тумба
2:0
Конец матча
1:0
14' ГолШваб Штефан
2:0
21' ГолАкпом Чуба
35' Желтая карточкаХадзийованнис Анастасиос
81' Желтая карточкаМакеда Федерико
87' Желтая карточкаШарлия Звонимир
90' Вторая желтая карточкаМакеда Федерико
Ход матча
14'
1:0
21'
2:0
81'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
54 Владение мячом, % 46
22
Шваб
Штефан
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Витал МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
ПАОК
Панатинаикос
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
32%
19 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
54 матча
37%
16.7%
46.3%
20 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
18.5%
51.9%
29.6%
10 побед 28 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.2%
29.6%
35.2%
19 побед 16 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|2
|0.2
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.2
|Мург Томас
|1
|0.1
|Живкович Андрия
|1
|0.1
|Шваб Штефан
|1
|0.1
|Соареш Филипе
|1
|0.1
|Ингасон Сверрир
|0
|0
|Митрицэ Александру
|0
|0
|Лео Родригес
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|3
|0.3
|Шенквельд Барт
|2
|0.2
|Хуанкар
|2
|0.2
|Паласиос Себастьян
|1
|0.1
|Карлитос Карлос
|1
|0.1
|Маурисио Жозе
|1
|0.1
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.1
|Гачинович Мийат
|0
|0
|Курбелис Димитрис
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|3
|0
|Ингасон Сверрир
|3
|0
|Михай Энеа
|1
|1
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|2
|1
|Перес Рубен
|3
|0
|Канталапьерда Аитор
|3
|0
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|Македа Федерико
|1
|1
|Паласиос Себастьян
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Витал Матеус
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
40%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
38%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2
ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|83
|2.
|ПАОК
|10
|3
|2
|5
|8 - 9
|64
|3.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|62
|4.
|Панатинаикос
|10
|5
|4
|1
|11 - 5
|61
|5.
|АЕК
|10
|2
|4
|4
|14 - 14
|56
|6.
|ПАС Янина
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|73
|2.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|60
|3.
|Панатинаикос
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|55
|4.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|ПАС Янина
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|6.
|АЕК
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|54
|2.
|АЕК
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|52
|3.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|41
|4.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Панатинаикос
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|6.
|ПАОК
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4