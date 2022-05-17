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Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
ПАОК
2:0
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
14' Гол
Шваб Штефан
2:0
21' Гол
Акпом Чуба
35' Желтая карточка
Хадзийованнис Анастасиос
81' Желтая карточка
Македа Федерико
87' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
90' Вторая желтая карточка
Македа Федерико
90'+4
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
16
Сидклей
Феррейра
51
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
50
Соареш
Филипе
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
1
Диудис
Сократис
31
Шарлия
Звонимир
5
Шенквельд
Барт
21
Курбелис
Димитрис
50
Гачинович
Мийат
88
Маурисио
Жозе
6
Александропулос
Сотириос
12
Хацитеодоридис
Илиас
11
Хадзийованнис
Анастасиос
10
Карлитос
Карлос
98
Витал
Матеус
ПАОК
4-2-3-1
Панатинаикос
3-4-3

История личных встреч

ПАОК
Панатинаикос

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
10 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
32%
19 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

54 матча

37%
16.7%
46.3%
20 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

18.5%
51.9%
29.6%
10 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.2%
29.6%
35.2%
19 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 2 0.2
Чолак Антонио-Мирко 2 0.2
Мург Томас 1 0.1
Живкович Андрия 1 0.1
Шваб Штефан 1 0.1
Соареш Филипе 1 0.1
Ингасон Сверрир 0 0
Митрицэ Александру 0 0
Лео Родригес 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 3 0.3
Шенквельд Барт 2 0.2
Хуанкар 2 0.2
Паласиос Себастьян 1 0.1
Карлитос Карлос 1 0.1
Маурисио Жозе 1 0.1
Вильяфаньес Лукас 1 0.1
Гачинович Мийат 0 0
Курбелис Димитрис 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 3 0
Ингасон Сверрир 3 0
Михай Энеа 1 1
Сидклей Феррейра 2 0
Састре Хуан 2 0
Соареш Филипе 2 0
Креспо Хосе 1 0
Шваб Штефан 1 0
Мург Томас 1 0
Акпом Чуба 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Лео Родригес 1 0
Циггарас Теохарис 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 2 1
Перес Рубен 3 0
Канталапьерда Аитор 3 0
Шарлия Звонимир 3 0
Македа Федерико 1 1
Паласиос Себастьян 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Диудис Сократис 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Витал Матеус 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
40%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
38%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2
ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 5 3 2 15 - 12 83
2. ПАОК 10 3 2 5 8 - 9 64
3. Арис Салоники 10 5 2 3 11 - 7 62
4. Панатинаикос 10 5 4 1 11 - 5 61
5. АЕК 10 2 4 4 14 - 14 56
6. ПАС Янина 10 1 3 6 6 - 18 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 2 2 1 8 - 7 73
2. ПАОК 5 2 1 2 5 - 4 60
3. Панатинаикос 5 4 1 0 9 - 2 55
4. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 3 8
5. ПАС Янина 5 1 2 2 4 - 7 5
6. АЕК 5 1 1 3 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 4 54
2. АЕК 5 1 3 1 8 - 8 52
3. ПАС Янина 5 0 1 4 2 - 11 41
4. Олимпиакос 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Панатинаикос 5 1 3 1 2 - 3 6
6. ПАОК 5 1 1 3 3 - 5 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Хадзийованнис Анастасиос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Акпом Чуба бьет в цель!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Шваб Штефан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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