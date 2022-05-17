Стадион: Зоссимадес
0:2
Перерыв
0:1
8' ГолФабиано Лейсманн
0:2
22' ГолКамара Абубакар
Ход матча
8'
22'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
37 Владение мячом, % 63
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
70
Iason
Kyrkos
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
15
Итурбе
Хуан
50
Пальма
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
-
70 Iason KyrkosНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
50 Пальма ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
Главный тренер: Бургос Херман
История личных встреч
ПАС Янина
Арис Салоники
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.4
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0.2
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|Эррамуспе Родриго
|0
|0
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Станко Калеб
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|2
|0.2
|Пальма Луис
|2
|0.2
|Мансини Даниэль
|1
|0.1
|Саша Лукас
|1
|0.1
|Дукуре Шейк III
|1
|0.1
|Н'Диайе Папа
|1
|0.1
|Фабиано Лейсманн
|1
|0.1
|Матео Гарсия
|1
|0.1
|Матилья Хавьер
|0
|0
|Итурбе Хуан
|0
|0
|Бруну Гама
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргас Яннис
|3
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Сионтис Стефанос
|1
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Ойкономопулос Антониос
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|4
|1
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Беналуань Йоан
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Делизисис Георгиос
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|М'баката Салем
|2
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
3
100%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
6
40%
1
14%
31-45
1
7%
3
43%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2
ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|81
|2.
|ПАОК
|2:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 9
|64
|3.
|Арис Салоники
|2:0
|10
|5
|2
|3
|10 - 7
|62
|4.
|Панатинаикос
|0:2
|10
|5
|4
|1
|11 - 5
|61
|5.
|АЕК
|1:1
|10
|2
|5
|3
|13 - 12
|57
|6.
|ПАС Янина
|0:2
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|73
|2.
|ПАОК
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|60
|3.
|Панатинаикос
|0:2
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|55
|4.
|Арис Салоники
|2:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|АЕК
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|6.
|ПАС Янина
|0:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|2:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|54
|2.
|АЕК
|1:1
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|52
|3.
|ПАС Янина
|0:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|41
|4.
|Олимпиакос
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|Панатинаикос
|0:2
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|6.
|ПАОК
|2:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4