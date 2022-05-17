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Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
ПАС Янина
0:2
Перерыв
Арис Салоники

Ход матча

5'
Лиасос Ангелос
Карахалиос Зисис
 
8'
0:1
Фабиано Лейсманн
(Мансини Даниэль)
22'
0:2
Камара Абубакар
(Итурбе Хуан)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Арис Салоники
54.11
5.22
3.26
Все Коэффициенты
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
12
Louis
Poznanski
17
Шнайдер
Ян-Марк
27
Станко
Калеб
5
Карахалиос
Зисис
29
Гардавски
Михаэль
11
Переа
Хуан
70
Iason
Kyrkos
23
Хулиан
Диас
66
Сакик
Эмануэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
2
М'баката
Салем
7
Мансини
Даниэль
26
Матилья
Хавьер
13
Дукуре
Шейк
III
15
Итурбе
Хуан
47
Камара
Абубакар
50
Пальма
Луис
ПАС Янина
4-4-2
Арис Салоники
4-4-2

История личных встреч

ПАС Янина
Арис Салоники

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
0:5
С
0:0
С
2:2
С
1:0
С
1:0
К
1:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.4
Шнайдер Ян-Марк 2 0.2
Салиакас Манолис 0 0
Гардавски Михаэль 0 0
Эррамуспе Родриго 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Станко Калеб 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 2 0.2
Пальма Луис 2 0.2
Мансини Даниэль 1 0.1
Саша Лукас 1 0.1
Дукуре Шейк III 1 0.1
Н'Диайе Папа 1 0.1
Фабиано Лейсманн 1 0.1
Матео Гарсия 1 0.1
Матилья Хавьер 0 0
Итурбе Хуан 0 0
Бруну Гама 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргас Яннис 3 0
Салиакас Манолис 3 0
Гардавски Михаэль 2 0
Станко Калеб 2 0
Домингес Хуан 1 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Сионтис Стефанос 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Лодыгин Юрий 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Ойкономопулос Антониос 1 0
Переа Хуан 1 0
Лолис Александрос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 4 1
Матилья Хавьер 3 0
Беналуань Йоан 2 0
Саша Лукас 2 0
Бертолио Факундо 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Делизисис Георгиос 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Мансини Даниэль 2 0
М'баката Салем 2 0
Хулиан Диас 1 0
Ганя Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
3
100%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
6
40%
1
14%
31-45
1
7%
3
43%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2
ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 10 4 4 2 13 - 11 81
2. ПАОК 2:0 10 3 2 5 8 - 9 64
3. Арис Салоники 2:0 10 5 2 3 10 - 7 62
4. Панатинаикос 0:2 10 5 4 1 11 - 5 61
5. АЕК 1:1 10 2 5 3 13 - 12 57
6. ПАС Янина 0:2 10 1 3 6 6 - 17 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 5 2 2 1 8 - 7 73
2. ПАОК 2:0 5 2 1 2 5 - 4 60
3. Панатинаикос 0:2 5 4 1 0 9 - 2 55
4. Арис Салоники 2:0 5 2 2 1 4 - 3 8
5. АЕК 1:1 5 1 2 2 5 - 4 5
6. ПАС Янина 0:2 5 1 2 2 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 2:0 5 3 0 2 6 - 4 54
2. АЕК 1:1 5 1 3 1 8 - 8 52
3. ПАС Янина 0:2 5 0 1 4 2 - 11 41
4. Олимпиакос 1:1 5 2 2 1 5 - 4 8
5. Панатинаикос 0:2 5 1 3 1 2 - 3 6
6. ПАОК 2:0 5 1 1 3 3 - 5 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Камара Абубакар бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Фабиано Лейсманн бьет в цель!
  • 5'
    Карахалиос Зисис уходит с поля. Angelos Liasos выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Арис Салоники
54.11
5.22
3.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина 0:2 Арис Салоники онлайн

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