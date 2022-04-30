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  3. Бразилия: Серия A
Гойяс
0:0
Первый тайм: 15'
Атлетико Минейро
0'
5' Желтая карточка
Danilo IV
13' Желтая карточка
Dada Belmonte
15'

Ход матча

5'
Danilo IV
 
13'
Dada Belmonte
 
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Атлетико Минейро
7.34
4.00
1.59
Все Коэффициенты
23
Tadeu
I
12
Сидней
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
10
Elvis
II
55
Henrique
Lordelo
22
Аподи
Диаллиссон
20
Диего
Рибас
97
Dada
Belmonte
14
Danilo
IV
11
Раул
Педро
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
8
Jair
II
26
Фернандес
Игнасио
19
Ademir
Santos
7
Халк
Живанилдо
10
Варгас
Эдуардо
Гойяс
3-2-4-1
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Атлетико Минейро

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

5.3%
73.7%
21%
1 победа 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
БСА
2:3
БСА
0:1
БСА
4:1
БСА
0:0
КБ
2:1
КБ
2:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:1

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойянезия - Гойяс 3:4 Morrinhos - Гойяс 1:1 Гойяс - Jataiense 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Уберландия - Атлетико Минейро 0:4 Атлетико Минейро - Томбенсе 3:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Dada Belmonte получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Данило получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Атлетико Минейро
7.34
4.00
1.59
Все Коэффициенты
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Гойяс
Атлетико Минейро
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