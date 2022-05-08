Стадион: Борисов-Арена
0:1
26' ГолРассадкин Глеб
1:1
28' ПенальтиВиллюмссон Виллюм
Ход матча
26'
0:1
28'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ясинский Сергей
История личных встреч
БАТЭ
Витебск
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
26 матчей
65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.3%
50%
7.7%
11 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
42.3%
7.7%
13 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|3
|0.43
|Филипович Александар
|2
|0.29
|Бессмертный Дмитрий
|2
|0.29
|Виллюмссон Виллюм
|2 (1)
|0.29
|Милич Неманья
|1
|0.14
|Малькевич Владислав
|1
|0.14
|Бочеров Валерий
|1
|0.14
|Artem Shumansky
|1
|0.14
Витебск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ксенофонтов Александр
|2
|0.29
|Матвеенко Антон
|1
|0.14
|Рассадкин Глеб
|1
|0.14
|Яроцкий Ярослав
|1
|0.14
|Теверов Руслан
|1
|0.14
Карточки
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Витебск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвеенко Антон
|0
|1
|Скитов Артём
|0
|1
|Лебедев Андрей
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
18%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
6
46%
1
20%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1
Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:1
Витебск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Витебск - Гомель 1:0 Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3
Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0 Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Витебск - Минск 3:1 Гомель - Витебск 4:1 Витебск - Динамо-Брест 3:1 Слуцк - Витебск 1:2 Витебск - Славия Мозырь 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Минск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Слуцк
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Ислочь
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Славия Мозырь
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|8.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|9.
|Гомель
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|10.
|Неман
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Витебск
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 11
|7
|13.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 15
|1
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Неман
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Ислочь
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|6.
|БАТЭ
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Слуцк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Витебск
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Гомель
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|-
|0
|17.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Слуцк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Ислочь
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Белшина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Минск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Витебск
|1:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Неман
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч БАТЭ 1:1 Витебск
Исход игры
БАТЭ
97.2% (103)
Ничья
1.9% (2)
Витебск
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (27)
Меньше
72.73% (72)
Обе команды забьют
Да
23.23% (23)
Нет
76.77% (76)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
53.8% (57)
2:1 БАТЭ
13.2% (14)
1:0 БАТЭ
12.3% (13)
3:1 БАТЭ
6.6% (7)
3:0 БАТЭ
5.7% (6)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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