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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
БАТЭ
1:1
Первый тайм: 34'
Витебск
0'
0:1
26' Гол
Рассадкин Глеб
1:1
28' Пенальти
Виллюмссон Виллюм
34'

Ход матча

26'
0:1
Рассадкин Глеб
28'
Виллюмссон Виллюм
1:1
Прогнозы 106
БАТЭ 97.2% (103)
X 1.9% (2)
Витебск 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Витебск
10.00
6.10
9.30
Все Коэффициенты
Новости
БАТЭ
Витебск

История личных встреч

БАТЭ
Витебск

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

26 матчей

65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.3%
50%
7.7%
11 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
42.3%
7.7%
13 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 3 0.43
Филипович Александар 2 0.29
Бессмертный Дмитрий 2 0.29
Виллюмссон Виллюм 2 (1) 0.29
Милич Неманья 1 0.14
Малькевич Владислав 1 0.14
Бочеров Валерий 1 0.14
Artem Shumansky 1 0.14
Витебск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ксенофонтов Александр 2 0.29
Матвеенко Антон 1 0.14
Рассадкин Глеб 1 0.14
Яроцкий Ярослав 1 0.14
Теверов Руслан 1 0.14

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витебск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвеенко Антон 0 1
Скитов Артём 0 1
Лебедев Андрей 0 1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
18%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
6
46%
1
20%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1
Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:1
Витебск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Витебск - Гомель 1:0 Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3
Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0 Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Витебск - Минск 3:1 Гомель - Витебск 4:1 Витебск - Динамо-Брест 3:1 Слуцк - Витебск 1:2 Витебск - Славия Мозырь 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 1:1 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Энергетик-БГУ Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Минск Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
4. Динамо Минск Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Слуцк Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Ислочь Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Славия Мозырь Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
8. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
9. Гомель Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
10. Неман Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12. Витебск 1:1 Заявка 7 1 4 2 7 - 11 7
13. Белшина Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
14. Арсенал Дзержинск Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
15. Динамо-Брест Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
16. Днепр Могилёв Заявка 7 0 1 6 2 - 15 1
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Энергетик-БГУ Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Неман Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
4. Шахтёр Солигорск Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Ислочь Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
6. БАТЭ 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Слуцк Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Славия Мозырь Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Витебск 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Гомель Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Динамо Минск Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Динамо-Брест Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14. Арсенал Дзержинск Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Белшина Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
16. Рух Брест 0 - 0
17. Днепр Могилёв Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 1:1 Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Динамо Минск Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Ислочь Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Энергетик-БГУ Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6. Славия Мозырь Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7. Гомель Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Белшина Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Минск Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
11. Шахтёр Солигорск Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Витебск 1:1 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
13. Неман Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Арсенал Дзержинск Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Днепр Могилёв Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • 35'
    Тут же коллега Дергачева - Гущенко вышел из ворот, только он уже не выбил мяч кулаками, а просто не пустил соперника к нему, поставив корпус. Редко такое увидишь от голкипера. 
  • 34'
    Навес в сторону Рассадкина, Дергачев крайне своевременно вышел из ворот.
  • Травма, повреждение
    33'
    Оказали быструю помощь Теверову после фола в предыдущем эпизоде. Поехали дальше. 
  • Желтая карточка
    32'
    Бордачев нарушил на чужой половине и получил желтую карточку.
  • 31'
    Перехват борисовчан в центре поля, дошел мяч до правого края, откуда прострелил Бессмертный. Никого не нашлось на замыкание.
  • 30'
    Прямо скажем, не быстрая по темпу была игра, и тут такое извержение за пару минут. Надеемся, что это только начало.
  • Пенальти
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Виллюмсон!!! Уверенное исполнение пенальти, удар и вратарь разошлись по разным углам.
  • Пенальти!
    28'
    Пенальти назначен в ворота "Витебска"!!! Минутка прошла, как последовал пас в штрафную и падение. Арбитр незамедлительно показал на точку!
  • 27'
    Тут же ринулся вперед БАТЭ, желая исправить эту неожиданную ситуацию. Пока мяч на правом фланге..
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Рассадкин!!! Атаковали одни, забили другие! Классная атака Витебска, Краснов заприметил свободного Рассадкина слева, отдал пас туда, а Глеб уже подкрутил мяч точно в дальний угол! 
  • 24'
    Вообще много брака, причем с обеих сторон, пусть у БАТЭ и поменьше его, конечно
  • 23'
    Длинная диагональ Веретило, мяч до партнера дошел, но сохранился ненадолго. 
  • 22'
    Витебск наконец забрал мяч под свой контроль, но ни так-то просто пройти центр поля.
  • 21'
    Никуда не спешит лидер белорусского чемпионата, спокойно выискивая возможности для старта атаки.
  • Фол, нарушение
    19'
    Катают мяч прям в своей штрафной хозяева поля. Прессинг привел только к фолу со стороны Теверова.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      18'
      Гущенко как-то долго вводит мяч в игру, а в результате получилось неточно, но Теверов заработал на себе фол и вернул владение.
    • 17'
      Длинный перевод с фланга на фланг от БАТЭ, не до конца они использовали это пространство на фланге, мяч потерян.
    • 16'
      Длинный заброс на Нечаева, который не сумел толком обработать этот непростой мяч.
    • 15'
      Хозяева в итоге перехватили мяч, Громыко вышел на ударную позицию и зарядил метров с 18. Выше.
    • 14'
      Вязкая игра в центре поля пошла, много мяч на "втором этаже" находится. Интересно, куда качнется эта ситуация.
    • 13'
      Втроем на правом фланге хотели организовать атаку игроки БАТЭ, но прочитали их перепасовку.
    • Фол, нарушение
      12'
      Волков получил по ногам на своей половине, могла потом получиться контратака у БАТЭ, но судья заметил тут нарушение правил. 
    • 11'
      Веретило протащил мяч по левом краю, отдал в центр, где атака и закончилась после неточной передачи. 
    • 10'
      Рассадкин загрузил вперед в надежде найти там партнера, но сильно получилось и это только удар от ворот
    • 9'
      Атака Витебска, перепасовка перед штрафной, удар Краснова заблокирован.
    • Угловой
      8'
      Первый корнер в матче. Подача на Милича, который в падении еле дотягивается до мяча, но все же бьет. Мимо створа
    • 7'
      На левом фланге у БАТЭ задерживается мяч, попытка прострела оттуда, Сезар переводит на угловой.
    • 6'
      Бочеров запнулся о ногу соперника, штрафной в центре поля для БАТЭ.
    • 5'
      5 минут владения БАТЭ пока что. Витебцы пробуют прессинг, даже неплохо получается, но без отбора.
    • 4'
      Удар с разворота произвел Милич метров с 12. Мимо цели прокатился мяч. 
    • 3'
      Совсем букмекеры не верят в сегодняшних гостей, что и понятно, у БАТЭ 5 побед за 6 туров и одна ничья. 
    • 2'
      Штрафной БАТЭ на первых минутах. Подача прямо в штрафную, никто из игроков хозяев не добирается до мяча. 
    • Первый тайм начался
      Матч стартовал.
    • До матча
    • Приветствую вас на матче БАТЭ - Витебск. Работать для вас будет Константин Лицин.
    Прогнозы 106
    БАТЭ 97.2% (103)
    X 1.9% (2)
    Витебск 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Витебск
    10.00
    6.10
    9.30
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч БАТЭ 1:1 Витебск онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ 1:1 Витебск

    Исход игры
    БАТЭ
    97.2% (103)
    Ничья
    1.9% (2)
    Витебск
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (27)
    Меньше
    72.73% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    23.23% (23)
    Нет
    76.77% (76)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    53.8% (57)
    2:1 БАТЭ
    13.2% (14)
    1:0 БАТЭ
    12.3% (13)
    3:1 БАТЭ
    6.6% (7)
    3:0 БАТЭ
    5.7% (6)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
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    Витебск
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