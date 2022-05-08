Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Виллюмсон!!! Уверенное исполнение пенальти, удар и вратарь разошлись по разным углам.

Прямо скажем, не быстрая по темпу была игра, и тут такое извержение за пару минут. Надеемся, что это только начало.

Перехват борисовчан в центре поля, дошел мяч до правого края, откуда прострелил Бессмертный. Никого не нашлось на замыкание.

Бордачев нарушил на чужой половине и получил желтую карточку.

Оказали быструю помощь Теверову после фола в предыдущем эпизоде. Поехали дальше.

Навес в сторону Рассадкина, Дергачев крайне своевременно вышел из ворот.

Тут же коллега Дергачева - Гущенко вышел из ворот, только он уже не выбил мяч кулаками, а просто не пустил соперника к нему, поставив корпус. Редко такое увидишь от голкипера.

Катают мяч прям в своей штрафной хозяева поля. Прессинг привел только к фолу со стороны Теверова.

Никуда не спешит лидер белорусского чемпионата, спокойно выискивая возможности для старта атаки.

Витебск наконец забрал мяч под свой контроль, но ни так-то просто пройти центр поля.

Длинная диагональ Веретило, мяч до партнера дошел, но сохранился ненадолго.

Вообще много брака, причем с обеих сторон, пусть у БАТЭ и поменьше его, конечно

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Рассадкин!!! Атаковали одни, забили другие! Классная атака Витебска, Краснов заприметил свободного Рассадкина слева, отдал пас туда, а Глеб уже подкрутил мяч точно в дальний угол!

Тут же ринулся вперед БАТЭ, желая исправить эту неожиданную ситуацию. Пока мяч на правом фланге..

Пенальти назначен в ворота "Витебска"!!! Минутка прошла, как последовал пас в штрафную и падение. Арбитр незамедлительно показал на точку!

18' Гущенко как-то долго вводит мяч в игру, а в результате получилось неточно, но Теверов заработал на себе фол и вернул владение.

17' Длинный перевод с фланга на фланг от БАТЭ, не до конца они использовали это пространство на фланге, мяч потерян.

16' Длинный заброс на Нечаева, который не сумел толком обработать этот непростой мяч.

15' Хозяева в итоге перехватили мяч, Громыко вышел на ударную позицию и зарядил метров с 18. Выше.

14' Вязкая игра в центре поля пошла, много мяч на "втором этаже" находится. Интересно, куда качнется эта ситуация.

13' Втроем на правом фланге хотели организовать атаку игроки БАТЭ, но прочитали их перепасовку.

12' Волков получил по ногам на своей половине, могла потом получиться контратака у БАТЭ, но судья заметил тут нарушение правил.

11' Веретило протащил мяч по левом краю, отдал в центр, где атака и закончилась после неточной передачи.

10' Рассадкин загрузил вперед в надежде найти там партнера, но сильно получилось и это только удар от ворот