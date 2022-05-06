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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
БАТЭ
 
Позже
Витебск
Прогнозы 37
БАТЭ 97.3% (36)
X 0% (0)
Витебск 2.7% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

БАТЭ
Витебск

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

26 матчей

65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.3%
50%
7.7%
11 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
42.3%
7.7%
13 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 3 0.5
Филипович Александар 2 0.33
Бессмертный Дмитрий 2 0.33
Виллюмссон Виллюм 2 (1) 0.33
Милич Неманья 1 0.17
Малькевич Владислав 1 0.17
Бочеров Валерий 1 0.17
Artem Shumansky 1 0.17
Витебск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ксенофонтов Александр 2 0.33
Матвеенко Антон 1 0.17
Яроцкий Ярослав 1 0.17
Теверов Руслан 1 0.17

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витебск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвеенко Антон 0 1
Скитов Артём 0 1
Лебедев Андрей 0 1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
18%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
6
46%
1
20%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1
Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:1
Витебск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Витебск - Гомель 1:0 Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3
Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0 Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Витебск - Минск 3:1 Гомель - Витебск 4:1 Витебск - Динамо-Брест 3:1 Слуцк - Витебск 1:2 Витебск - Славия Мозырь 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Энергетик-БГУ Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Динамо Минск Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
4. Минск Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
5. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Гомель Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
7. Слуцк Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Неман Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Ислочь Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Витебск Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Белшина Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
14. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
15. Динамо-Брест Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
16. Днепр Могилёв Заявка 6 0 1 5 2 - 14 1
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
2. Неман Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
3. Шахтёр Солигорск Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
4. Минск Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Ислочь Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Слуцк Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Витебск Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
8. БАТЭ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Гомель Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торпедо-БелАЗ Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Динамо Минск Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Динамо-Брест Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13. Арсенал Дзержинск Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Белшина Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
15. Славия Мозырь Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16. Рух Брест 0 - 0
17. Днепр Могилёв Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Динамо Минск Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Энергетик-БГУ Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Славия Мозырь Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Гомель Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Слуцк Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Белшина Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ислочь Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Минск Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Шахтёр Солигорск Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Неман Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Арсенал Дзержинск Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Витебск Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
15. Днепр Могилёв Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Витебск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 7 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    БАТЭ 97.3% (36)
    X 0% (0)
    Витебск 2.7% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч БАТЭ - Витебск онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ - Витебск

    Исход игры
    БАТЭ
    97.3% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Витебск
    2.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.3% (10)
    Меньше
    69.7% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    30.3% (10)
    Нет
    69.7% (23)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    54.1% (20)
    2:1 БАТЭ
    21.6% (8)
    1:0 БАТЭ
    8.1% (3)
    3:1 БАТЭ
    5.4% (2)
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    БАТЭ
    Витебск
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