0:1
Конец матча
9' Желтая карточкаСаравия Ренсо
34' Желтая карточкаПерейра Андреас
39' Желтая карточкаLuis Oyama
0:1
51' ГолErison
72' Желтая карточкаDaniel Borges
Ход матча
34'
39'
51'
0:1
62'
72'
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
6
Че
Че
55
Luis
Oyama
89
Erison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
16 Угу МигельЗащитник
-
44 KlausЗащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Chayene
-
23 Romildo
-
38 Kawan
-
70 Vinicius5
-
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Фламенго
Ботафого Рибейрао
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
34 матча
44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед
Первый тайм
20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Audax Rio EC - Фламенго 1:2
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3
Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Гуарани Кампинас 2:2 Гремио Бразил - Ботафого Рибейрао 0:1