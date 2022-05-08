  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Фламенго
0:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
9' Желтая карточка
Саравия Ренсо
34' Желтая карточка
Перейра Андреас
39' Желтая карточка
Luis Oyama
0:1
51' Гол
Erison
72' Желтая карточка
Daniel Borges
90'+9
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
5
Виллиан
Арао
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
18
Перейра
Андреас
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
20
Daniel
Borges
6
Че
Че
55
Luis
Oyama
10
Зауэр
Густаво
18
Фернандес
Лукас
IV
29
Виктор
Жоао
II
89
Erison
Фламенго
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Ботафого Рибейрао

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

34 матча

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ККГ
1:3
ККГ
0:2
СA
0:1
СA
1:1
КК
3:0
СA
0:1
СA
3:2
ККГ
1:2
К
4:2
КБ
2:2
ЧК
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
4:0
БСА
2:1
КБ
1:1
БСА
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
CC
2:2
CC
2:2
CC
1:0
CC
1:1
СA
0:1
СA
0:0
CC
1:3
CC
3:0
CC
2:3

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Audax Rio EC - Фламенго 1:2
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3
Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Гуарани Кампинас 2:2 Гремио Бразил - Ботафого Рибейрао 0:1
  • 58'
    Саравия Ренсо уходит с поля. Hugo выходит вместо него
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Erison бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Филипе Луис уходит с поля. Айртон Лукас выходит вместо него
    • Желтая карточка
      9'
      Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
    Где смотреть матч Фламенго 0:1 Ботафого Рибейрао онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     