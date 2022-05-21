Стадион: Френдс Арена
0:1
22' ГолКуаку Кристиан
0:2
39' ГолКарлссон-Лагемюр Патрик
1:2
43' ГолЛарссон Джордан
2:2
45' ГолОума Эрик
Ход матча
22'
0:1
39'
43'
45'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
53 Владение мячом, % 47
25
Оума
Эрик
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
-
21 Райт КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
АИК
Сириус
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2
АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3
Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0