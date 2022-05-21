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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
АИК
2:2
Конец матча
Сириус
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Josafat
Mendes
5
Милошевич
Александер
33
Люстиг
Микаэль
25
Оума
Эрик
12
Бьорнстрем
Аксель
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
9
Стефанелли
Николас
19
Ларссон
Джордан
10
Бауи
Набиль
34
Вайо
Томми
14
Aron
Bjarnason
I
4
Да
Грака
Кристофер
26
Ссеванкамбо
Исак
6
Матисен
Маркус
23
Зейдан
Мустафа
5
Роше
Джейми
2
Хелльборг
Адам
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
18
Шабани
Лаорент
9
Куаку
Кристиан
III
АИК
4-4-2
Сириус
4-5-1

История личных встреч

АИК
Сириус

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

А
4:2
А
0:1
ТМК
3:3
А
0:0
А
1:0
А
0:2
А
2:1
А
2:3
А
2:0
А
1:4
А
1:0
ТМК
0:1
ШК
0:1

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2
АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3
Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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