  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Саннефьёрд
1:3
Первый тайм: 45+'
Лиллестрём
0'
1:0
4' Гол
Jesper Taaje
1:1
8' Гол в свои ворота
Слёрдаль Филип
1:2
23' Гол в свои ворота
Стуревик Якоб
1:3
44' Гол
Огбу Иго
45'+2

Ход матча

4'
Jesper Taaje
(Офкир Мохамед)
1:0
8'
1:1
Слёрдаль Филип
23'
1:2
Стуревик Якоб
44'
1:3
Огбу Иго
(Ибрахимай Илльдрен)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Лиллестрём
3.48
5.30
3.71
Все Коэффициенты
1
Стуревик
Якоб
13
Маркманруд
Ларс
15
Jesper
Taaje
21
Слёрдаль
Филип
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
8
Куртович
Виллиам
5
Нильссон
Александер
II
20
Ньенету
Франклин
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
77
Хольст
Фредерик
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
Саннефьёрд
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Лиллестрём

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:0
Т
1:1
ТМК
3:3
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:1
К
1:0
Т
3:2
Т
0:0
КН
0:0
Т
0:1
Т
4:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:1

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5
Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Стуревик Якоб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Слёрдаль Филип уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Jesper Taaje бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Лиллестрём
3.48
5.30
3.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Саннефьёрд
Лиллестрём
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 