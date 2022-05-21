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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 3290
Саннефьёрд
1:4
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
4' Гол
Jesper Taaje
1:1
9' Гол в свои ворота
Слёрдаль Филип
1:2
26' Гол в свои ворота
Стуревик Якоб
1:3
44' Гол
Огбу Иго
1:4
60' Гол
Адамс Акор
73' Желтая карточка
Нильссон Александер II
79' Желтая карточка
Гарнас Эспен
90'+8
1
Стуревик
Якоб
13
Маркманруд
Ларс
15
Jesper
Taaje
21
Слёрдаль
Филип
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
8
Куртович
Виллиам
5
Нильссон
Александер
II
20
Ньенету
Франклин
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
77
Хольст
Фредерик
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
Саннефьёрд
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Лиллестрём

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:0
Т
1:1
ТМК
3:3
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:1
К
1:0
Т
3:2
Т
0:0
КН
0:0
Т
0:1
Т
4:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:1

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5
Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Стуревик Якоб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Слёрдаль Филип уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Jesper Taaje бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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