Стадион: Sandefjord Arena Зрители: 3290
1:4
Конец матча
1:0
4' ГолJesper Taaje
1:1
9' Гол в свои воротаСлёрдаль Филип
1:2
26' Гол в свои воротаСтуревик Якоб
1:3
44' ГолОгбу Иго
1:4
60' ГолАдамс Акор
73' Желтая карточкаНильссон Александер II
79' Желтая карточкаГарнас Эспен
Ход матча
4'
1:0
9'
1:1
26'
1:2
44'
1:3
60'
1:4
66'
79'
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
15
Jesper
Taaje
23
Айер
Кинин
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Eric Taylor
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Саннефьёрд
Лиллестрём
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5
Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0