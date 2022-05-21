Стадион: OmaSP Stadion
1:0
Конец матча
30' Желтая карточкаМарккула Нико
49' Желтая карточкаНгамба Альваро
62' Желтая карточкаЛахти Тими
1:0
80' ГолCristian Valencia III
90' Желтая карточкаУуситало Маркус
Ход матча
30'
49'
57'
62'
80'
82'
90'
23
Nooa
Laine
20
Кастро
Пабло
17
Сид
Робин
11
Хамбо
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nooa LaineПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кастро ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
45 Атакайи СержПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
10 Diego RojasНападающий
-
27 Ebuka Samson
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинНападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
-
9 De
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Мариехамн
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1
Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1
Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3