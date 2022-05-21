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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
СЯК Сейнайоки
1:0
Конец матча
Мариехамн
0'
30' Желтая карточка
Марккула Нико
49' Желтая карточка
Нгамба Альваро
62' Желтая карточка
Лахти Тими
1:0
80' Гол
Cristian Valencia III
90' Желтая карточка
Ууситало Маркус
90'+6
30
Ууситало
Маркус
4
Вайнионпяя
Матиас
22
Градецки
Матей
15
Cristian
Valencia
III
18
Марккула
Нико
25
Хоканс
Даниэль
5
Alfie
Bates
23
Nooa
Laine
11
Олейник
Денис
20
Кастро
Пабло
7
Jose
Monreal
81
Хенрикссон
Элмо
15
Melvin
Kahnberg
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
6
Абубакари
Мохаммед
14
Joakim
Latonen
17
Сид
Робин
11
Хамбо
Вахид
20
Тамминен
Ээро
СЯК Сейнайоки
Мариехамн

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Мариехамн

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

В
3:0
В
0:1
В
2:3
В
1:2
В
1:0
В
0:2
В
1:0
В
1:0
В
1:1
В
2:1
В
0:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
4:0
В
1:1
В
0:3
В
2:2
В
3:0
В
3:0

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1
Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1
Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Марккула Нико получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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