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  4. Суперлига. Группа Б 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Погронье
1:0
Второй тайм: 87'
Сеница
0'
1:0
2' Гол
Лачны Милош
87'
89
Ле
Гянг
Патрик
23
Шимчак
Милан
38
Martin
Klabnik
52
Adam
Pajer
22
Саннех
Мухаммед
29
Бангала
Давид
20
Dan
Ozvolda
11
Стайнгубел
Кристиан
18
Благут
Патрик
7
Dominik
Sandal
31
Лачны
Милош
32
Tomas
Odraska
30
Nikolas
Stachovic
11
Машулович
Даниэль
3
Мигаль
Марио
88
Lukas
Jurka
10
Дуда
Доминик
16
Pavol
Skodacek
14
Jozef
Halcin
23
Тотка
Марко
15
Denis
Surovy
19
Norbert
Hegyi
Погронье
5-4-1
Сеница
4-2-3-1

История личных встреч

Погронье
Сеница

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

СГБ
2:1
К
3:2
С
0:1
С
1:0
СГБ
0:0
СГБ
3:0
С
1:1
С
1:2
СГБ
1:0
С
0:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 2 0.2
Martin Klabnik 2 0.2
Стайнгубел Кристиан 1 0.1
Шимчак Милан 1 0.1
Dominik Sandal 1 0.1
Мигалик Ярослав 0 0
Dan Ozvolda 0 0
Бангала Давид 0 0
Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Jurdik 2 0.2
Свобода Вацлав 2 0.2
Сулаеман Витан 2 0.2
Пирошка Юрай 1 (1) 0.1
Ниархос Иоаннис 1 0.1
Анаба Рафаэль 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 3 1
Стайнгубел Кристиан 2 1
Лачны Милош 3 0
Шимчак Милан 3 0
Бангала Давид 3 0
Dan Ozvolda 2 0
Martin Klabnik 1 0
Капор Милован 1 0
Благут Патрик 1 0
Шматлак Марьян 1 0
Andrej Strba 1 0
Ladji Malle 1 0
Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тотка Марко 3 0
Машулович Даниэль 2 0
Мигаль Марио 2 0
Сулаеман Витан 2 0
Пирошка Юрай 1 0
Кучера Лукаш 1 0
Бухель Якуб 1 0
Хроповский Матуш 1 0
Анаба Рафаэль 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Gabriel Halabrin 1 0
Oskar Osvald 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
1
8%
6
35%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Злате Моравце - Погронье 1:3 Погронье - Земплин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0 Погронье - Тренчин 1:1
Сеница - Погронье 2:1 Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2
Сеница
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сеница - Тренчин 0:3 Сеница - Злате Моравце 0:0 Земплин - Сеница 1:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Сеница - Погронье 2:1 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Злате Моравце - Сеница 3:2 Тренчин - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 3:2 Сеница - Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3 Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2 Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2:2 10 7 2 1 26 - 10 48
2. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 10 6 1 3 15 - 13 40
3. Земплин 2:2 10 5 2 3 12 - 11 40
4. Сеница 0:1 10 2 1 7 8 - 19 34
5. Злате Моравце 1:0 10 3 2 5 10 - 14 30
6. Погронье 1:0 10 2 2 6 8 - 12 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 2:2 5 4 0 1 5 - 2 35
2. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 5 3 0 2 6 - 6 30
3. Погронье 1:0 5 1 2 2 4 - 5 15
4. Тренчин 2:2 5 4 1 0 17 - 8 13
5. Сеница 0:1 5 2 1 2 4 - 8 7
6. Злате Моравце 1:0 5 1 1 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2:2 5 3 1 1 9 - 2 35
2. Сеница 0:1 5 0 0 5 4 - 11 27
3. Злате Моравце 1:0 5 2 1 2 5 - 5 26
4. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 5 3 1 1 9 - 7 10
5. Земплин 2:2 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Погронье 1:0 5 1 0 4 4 - 7 3
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Сеница
1.43
8.14
6.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погронье 1:0 Сеница онлайн

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