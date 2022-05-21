Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
1:0
2' ГолЛачны Милош
Ход матча
23
Шимчак
Милан
52
Adam
Pajer
20
Dan
Ozvolda
31
Лачны
Милош
88
Lukas
Jurka
10
Дуда
Доминик
14
Jozef
Halcin
23
Тотка
Марко
15
Denis
Surovy
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Шимчак МиланЗащитник
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Хриен МартинПолузащитник
-
32 Гашек ФилипПолузащитник
-
-
-
24 Ahmed Fofana
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Lukas JurkaЗащитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Jozef HalcinПолузащитник
-
23 Тотка МаркоПолузащитник
-
15 Denis SurovyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
17 Jan Vrablic
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Libor Fasiang
История личных встреч
Погронье
Сеница
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|2
|0.2
|Martin Klabnik
|2
|0.2
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0.1
|Шимчак Милан
|1
|0.1
|Dominik Sandal
|1
|0.1
|Мигалик Ярослав
|0
|0
|Dan Ozvolda
|0
|0
|Бангала Давид
|0
|0
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milan Jurdik
|2
|0.2
|Свобода Вацлав
|2
|0.2
|Сулаеман Витан
|2
|0.2
|Пирошка Юрай
|1 (1)
|0.1
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.1
|Анаба Рафаэль
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Pajer
|3
|1
|Стайнгубел Кристиан
|2
|1
|Лачны Милош
|3
|0
|Шимчак Милан
|3
|0
|Бангала Давид
|3
|0
|Dan Ozvolda
|2
|0
|Martin Klabnik
|1
|0
|Капор Милован
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Шматлак Марьян
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Ladji Malle
|1
|0
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотка Марко
|3
|0
|Машулович Даниэль
|2
|0
|Мигаль Марио
|2
|0
|Сулаеман Витан
|2
|0
|Пирошка Юрай
|1
|0
|Кучера Лукаш
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Хроповский Матуш
|1
|0
|Анаба Рафаэль
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Gabriel Halabrin
|1
|0
|Oskar Osvald
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
1
8%
6
35%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Злате Моравце - Погронье 1:3 Погронье - Земплин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0 Погронье - Тренчин 1:1
Сеница - Погронье 2:1 Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2
Сеница
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сеница - Тренчин 0:3 Сеница - Злате Моравце 0:0 Земплин - Сеница 1:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Сеница - Погронье 2:1 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Злате Моравце - Сеница 3:2 Тренчин - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 3:2 Сеница - Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3 Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2 Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2