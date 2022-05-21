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  4. Суперлига. Группа Б 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Погронье
1:0
Конец матча
Сеница
0'
1:0
2' Гол
Лачны Милош
90'+2
89
Ле
Гянг
Патрик
23
Шимчак
Милан
38
Martin
Klabnik
52
Adam
Pajer
22
Саннех
Мухаммед
29
Бангала
Давид
20
Dan
Ozvolda
11
Стайнгубел
Кристиан
18
Благут
Патрик
7
Dominik
Sandal
31
Лачны
Милош
32
Tomas
Odraska
30
Nikolas
Stachovic
11
Машулович
Даниэль
3
Мигаль
Марио
88
Lukas
Jurka
10
Дуда
Доминик
16
Pavol
Skodacek
14
Jozef
Halcin
23
Тотка
Марко
15
Denis
Surovy
19
Norbert
Hegyi
Погронье
5-4-1
Сеница
4-2-3-1

История личных встреч

Погронье
Сеница

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

СГБ
2:1
К
3:2
С
0:1
С
1:0
СГБ
0:0
СГБ
3:0
С
1:1
С
1:2
СГБ
1:0
С
0:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 2 0.2
Martin Klabnik 2 0.2
Стайнгубел Кристиан 1 0.1
Шимчак Милан 1 0.1
Dominik Sandal 1 0.1
Мигалик Ярослав 0 0
Dan Ozvolda 0 0
Бангала Давид 0 0
Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Jurdik 2 0.2
Свобода Вацлав 2 0.2
Сулаеман Витан 2 0.2
Пирошка Юрай 1 (1) 0.1
Ниархос Иоаннис 1 0.1
Анаба Рафаэль 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 3 1
Стайнгубел Кристиан 2 1
Лачны Милош 3 0
Шимчак Милан 3 0
Бангала Давид 3 0
Dan Ozvolda 2 0
Martin Klabnik 1 0
Капор Милован 1 0
Благут Патрик 1 0
Шматлак Марьян 1 0
Andrej Strba 1 0
Ladji Malle 1 0
Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тотка Марко 3 0
Машулович Даниэль 2 0
Мигаль Марио 2 0
Сулаеман Витан 2 0
Пирошка Юрай 1 0
Кучера Лукаш 1 0
Бухель Якуб 1 0
Хроповский Матуш 1 0
Анаба Рафаэль 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Gabriel Halabrin 1 0
Oskar Osvald 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
1
8%
6
33%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Злате Моравце - Погронье 1:3 Погронье - Земплин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 1:0 Погронье - Тренчин 1:1
Сеница - Погронье 2:1 Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2
Сеница
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сеница - Тренчин 0:3 Сеница - Злате Моравце 0:0 Земплин - Сеница 1:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Сеница - Погронье 2:1 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Злате Моравце - Сеница 3:2 Тренчин - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 3:2 Сеница - Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3 Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2 Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 10 7 2 1 26 - 10 48
2. Татран Липтовски-Микулаш 10 6 1 3 15 - 14 40
3. Земплин 10 5 2 3 12 - 11 40
4. Сеница 10 2 1 7 8 - 19 34
5. Злате Моравце 10 3 2 5 11 - 14 30
6. Погронье 10 2 2 6 8 - 12 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 5 4 0 1 5 - 2 35
2. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 0 2 6 - 7 30
3. Погронье 5 1 2 2 4 - 5 15
4. Тренчин 5 4 1 0 17 - 8 13
5. Сеница 5 2 1 2 4 - 8 7
6. Злате Моравце 5 1 1 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 5 3 1 1 9 - 2 35
2. Сеница 5 0 0 5 4 - 11 27
3. Злате Моравце 5 2 1 2 6 - 5 26
4. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 1 1 9 - 7 10
5. Земплин 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Погронье 5 1 0 4 4 - 7 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 1:0 Сеница онлайн

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