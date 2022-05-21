Стадион: Дженерали Арена
4:1
Второй тайм: 87'
1:0
21' ГолМартель Эрик
1:1
27' ГолЯнтшер Якоб
2:1
29' ГолФишер Манфред
48' Желтая карточкаКитеишвили Отар
69' Желтая карточкаФишер Манфред
3:1
72' ГолФитц Доминик
77' Желтая карточкаВютрих Грегори
4:1
85' ГолКелес Джан
Ход матча
21'
1:0
27'
1:1
29'
48'
69'
72'
3:1
77'
85'
4:1
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
18
Noah
Ohio
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
16 Келес ДжанНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Вельс Моритц
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Вена
Штурм
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
92%
24%
23 победы 6 ничьих 0 побед
29 матчей
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
65.5%
34.5%
0 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед
54 матча
40.7%
25.9%
33.4%
22 победы 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.8%
59.3%
25.9%
8 побед 32 ничьи 14 побед
Второй тайм
42.6%
25.9%
31.5%
23 победы 14 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|3
|0.3
|Фитц Доминик
|2
|0.2
|Noah Ohio
|2
|0.2
|Джукич Александар
|2 (1)
|0.2
|Фишер Манфред
|1
|0.1
|Келес Джан
|1
|0.1
|Мартель Эрик
|1
|0.1
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|4
|0.4
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.4
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.2
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.2
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.1
|Йегер Лукас
|1
|0.1
|Любич Иван
|1
|0.1
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Китеишвили Отар
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|David Affengruber2
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартель Эрик
|4
|0
|Мартинс Марвин
|2
|1
|Фишер Манфред
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вютрих Грегори
|3
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Хёйлунн Расмус
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Данте Амаду
|2
|0
|Янтшер Якоб
|1
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1
Штурм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1
Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|10
|8
|0
|2
|26 - 6
|51
|2.
|Штурм
|1:4
|10
|6
|1
|3
|15 - 14
|37
|3.
|Аустрия Вена
|4:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|29
|4.
|Вольфсбергер
|2:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 21
|28
|5.
|Рапид Вена
|1:2
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|25
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|5
|4
|0
|1
|12 - 2
|39
|2.
|Аустрия Вена
|4:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|24
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|15
|4.
|Штурм
|1:4
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Рапид Вена
|1:2
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Вольфсбергер
|2:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:4
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|25
|2.
|Вольфсбергер
|2:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|24
|3.
|Рапид Вена
|1:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|Аустрия Вена
|4:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5