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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Аустрия Вена
4:1
Второй тайм: 87'
Штурм
0'
1:0
21' Гол
Мартель Эрик
1:1
27' Гол
Янтшер Якоб
2:1
29' Гол
Фишер Манфред
48' Желтая карточка
Китеишвили Отар
69' Желтая карточка
Фишер Манфред
3:1
72' Гол
Фитц Доминик
77' Желтая карточка
Вютрих Грегори
4:1
85' Гол
Келес Джан
87'
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
23
Браунёдер
Маттиас
5
Мартель
Эрик
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
18
Noah
Ohio
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
9
Хёйлунн
Расмус
13
Янтшер
Якоб
Аустрия Вена
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Штурм

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

92%
24%
23 победы 6 ничьих 0 побед

29 матчей

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

65.5%
34.5%
0 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед

54 матча

40.7%
25.9%
33.4%
22 победы 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.8%
59.3%
25.9%
8 побед 32 ничьи 14 побед

Второй тайм

42.6%
25.9%
31.5%
23 победы 14 ничьих 17 побед

История матчей

БЧГ
1:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
1:0
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:0
Б
1:1
К
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
4:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
3:1
Б(M
5:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:2
Б(M
2:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:0
К
1:1
Б(M
1:3
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 3 0.3
Фитц Доминик 2 0.2
Noah Ohio 2 0.2
Джукич Александар 2 (1) 0.2
Фишер Манфред 1 0.1
Келес Джан 1 0.1
Мартель Эрик 1 0.1
Зуттнер Маркус 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Демаку Весель 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 4 0.4
Саркария Манприт 4 (1) 0.4
Горенц-Станкович Йон 2 0.2
Хёйлунн Расмус 2 0.2
Ньянгбо Догбол 1 0.1
Йегер Лукас 1 0.1
Любич Иван 1 0.1
Хирлендер Штефан 0 0
Китеишвили Отар 0 0
Прасс Александр 0 0
David Affengruber2 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартель Эрик 4 0
Мартинс Марвин 2 1
Фишер Манфред 2 0
Мюль Лукас 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фитц Доминик 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Хускович Муарем 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Вучич Ромео 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вютрих Грегори 3 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Хёйлунн Расмус 3 0
Йегер Лукас 2 0
Данте Амаду 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
Китеишвили Отар 1 0
David Affengruber2 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1
Штурм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1
Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:1 10 8 0 2 26 - 6 51
2. Штурм 1:4 10 6 1 3 15 - 14 37
3. Аустрия Вена 4:1 10 3 4 3 13 - 15 29
4. Вольфсбергер 2:1 10 3 1 6 14 - 21 28
5. Рапид Вена 1:2 10 2 4 4 13 - 14 25
6. Аустрия Клагенфурт 1:0 10 2 2 6 12 - 23 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:1 5 4 0 1 12 - 2 39
2. Аустрия Вена 4:1 5 2 2 1 9 - 6 24
3. Аустрия Клагенфурт 1:0 5 0 0 5 5 - 16 15
4. Штурм 1:4 5 4 0 1 9 - 7 12
5. Рапид Вена 1:2 5 1 3 1 6 - 6 6
6. Вольфсбергер 2:1 5 1 1 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:4 5 2 1 2 6 - 7 25
2. Вольфсбергер 2:1 5 2 0 3 9 - 11 24
3. Рапид Вена 1:2 5 1 1 3 7 - 8 19
4. Ред Булл Зальцбург 0:1 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Аустрия Клагенфурт 1:0 5 2 2 1 7 - 7 8
6. Аустрия Вена 4:1 5 1 2 2 4 - 9 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Лучшие коэффициенты
    Аустрия Вена
    Ничья
    Штурм
    2.90
    3.56
    3.54
    Все Коэффициенты
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