VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Фарис Мумбанья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Jose Gallegos должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Сённерйюск

45' Anton Gaaei из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Anton Gaaei из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Бонде Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' ШАНС! Это должен был быть гол. Максим Сулас упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

42' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

42' Кристиан Соренсен из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

41' Кристиансен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

39' Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

37' Как он промахнулся? Бакиз Юнес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лауритсен Мадс из команды Виборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

34' Anton Gaaei из команды Виборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

33' Флё Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Г О О О О Л - Кристиан Соренсен забивает с левой ноги!

29' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

28' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Николай Фло не дал случится голу! Бакиз Юнес должен был забивать, но Николай Фло сделал отличный сейв

27' Виборг выполняет удар от ворот.

26' Лауритсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Сённерйюск

21' Бакиз Юнес из команды Виборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

20' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Виборг выполняет удар от ворот.

18' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

17' Удар от ворот произведет Сённерйюск

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Виборг выполняет удар от ворот.

15' Jose Gallegos из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Альбек Мадс из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

10' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Баркарсон Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Виндерслев Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Кристиан Соренсен бьет со штрафного в створ, но Николай Фло держит все под контролем

2' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск начинает с центра поля