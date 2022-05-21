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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион:
Сённерйюск
0:2
Второй тайм: 84'
Виборг
0'
0:1
29' Гол
Christian Soerensen II
56' Желтая карточка
Гааей Антон
68' Желтая карточка
Альбек Мадс
0:2
68' Гол
Бюрги Николас
84'

Ход матча

29'
0:1
Christian Soerensen II
(Бонде Якуб)
56'
 
Гааей Антон
57'
Тчамба Дуплекс
Виндерслев Расмус
 
57'
Схаутен Робин
Корнвиг Эмиль
 
57'
Хассан Рилван
Баркарсон Атли
 
66'
 
Жамбурек Ян
Леманс Клинт
66'
 
Mads Soendergaard
Гааей Антон
68'
Альбек Мадс
 
68'
0:2
Бюрги Николас
74'
 
Бергер Софус
Бакиз Юнес
74'
 
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
78'
Мумбанья Фарис
Фредериксен Эмиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Виборг
3.10
6.31
2.32
Все Коэффициенты
28
Флё
Николай
24
Виндерслев
Расмус
12
Maxime
Soulas
5
Хенде
Марк-Даль
21
Баркарсон
Атли
90
Альбек
Мадс
10
Томсен
Николай
22
Фредериксен
Эмиль
15
Jose
Gallegos
8
Корнвиг
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
13
Jeppe
Groenning
36
Гааей
Антон
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
23
Бакиз
Юнес
11
Грот
Джей-Рой
Сённерйюск
4-2-3-1
Виборг
4-1-4-1

История личных встреч

Сённерйюск
Виборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СБЗВ
2:1
СД
1:1
СД
2:2
ТМК
1:4
ТМК
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМС
3:2

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Оденсе - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0
Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2
Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1
Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0
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    Лучшие коэффициенты
    Сённерйюск
    Ничья
    Виборг
    3.10
    6.31
    2.32
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