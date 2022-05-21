Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

89' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

87' Удар от ворот произведет Сённерйюск

87' Игрок Джатта Алассана из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Жамбурек Ян получает желтую карточку за нырок

85' Жамбурек Ян упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

85' После проверки VAR рефери поменял решение - Виборг не будет бить пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Джатта Алассана из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

80' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Виборг выполняет удар от ворот.

79' Фарис Мумбанья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Фредериксен Эмиль получил травму и заменен. Фарис Мумбанья выходит на поле.

75' Виборг выполняет удар от ворот.

74' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Педерсен Лукас Лунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

70' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' Г О О О О О Л - Бюрги Николас из команды Виборг легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

68' Плохо сыграл Хенде Марк-Даль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Альбек Мадс получил желтую карточку от судьи

67' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

67' Jose Gallegos из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

66' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Тактическая замена. Anton Gaaei уходит с поля и его заменяет Мадс Сендергор

65' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Флё Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хороший удар издали нанес Альбек Мадс , но отличный сейв сделал Лукас Лунд Педерсен. Угловой.

63' Виборг выполняет удар от ворот.

62' Как он промахнулся? Хассан Рилван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Плохо сыграл Бонде Якуб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Jose Gallegos должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

61' Виборг выполняет удар от ворот.

60' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Anton Gaaei получил желтую карточку от судьи

55' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Сённерйюск

55' Йеппе Гроннинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Бакиз Юнес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

54' Anton Gaaei из команды Виборг делает пас партнеру.

53' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

51' Бонде Якуб из команды Виборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

49' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

47' Плохо сыграл Максим Сулас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

46' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе