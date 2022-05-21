Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 2869
0:2
Конец матча
0:1
29' ГолChristian Soerensen II
56' Желтая карточкаГааей Антон
68' Желтая карточкаАльбек Мадс
0:2
68' ГолБюрги Николас
83' Undefined phrase: football_event_Флё Николай
85' Желтая карточкаЖамбурек Ян
90' Желтая карточкаКристиансен Петер
Ход матча
29'
56'
68'
68'
0:2
83'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
28
Флё
Николай
90
Альбек
Мадс
36
Гааей
Антон
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Гааей АнтонПолузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сённерйюск
Виборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Оденсе - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0
Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2
Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1
Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0