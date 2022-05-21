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  4. Суперлига. Группа А 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа А

2021-2022

Стадион:
Ружомберок
3:1
Конец матча
Середь
0'
1:0
6' Гол
Герец Штефан
2:0
10' Гол в свои ворота
Тодороски Тодор
2:1
36' Пенальти
Фабри Андрей
42' Желтая карточка
David Cobnan
3:1
43' Гол
Регали Мартин
56' Красная карточка
Османович Эдин
66' Желтая карточка
Лютеран Оливер
75' Желтая карточка
Matus Katunsky
90'+2
34
Фрюхвальд
Томаш
19
Фабиш
Лукаш
99
Лука
Якуб
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
6
Лихи
Филип
15
Герец
Штефан
8
Домонкос
Кристоф
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
84
Чуды
Мартин
22
Тодороски
Тодор
23
Roberto
Dias
90
Османович
Эдин
11
Mihajilo
Popovic
20
Дани
Иглесиас
14
Моронг
Адам
93
Гаша
Роман
10
Фабри
Андрей
88
Яо
Янн
Майкл
30
David
Cobnan
Ружомберок
4-2-3-1
Середь
4-1-4-1

История личных встреч

Ружомберок
Середь

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СГА
1:3
С
3:1
С
2:3
СГБ
2:1
СГБ
1:0
С
0:0
С
0:0
К
0:2
С
2:2
С
1:1
СГА
1:0
СГА
0:1
С
3:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 3 0.3
Бобчек Томаш 3 0.3
Герец Штефан 3 0.3
Рымаренко Мартин 3 0.3
Бодя Мартин 3 0.3
Мадленяк Матей 2 0.2
Мойжиш Александр 1 0.1
Домонкос Кристоф 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Дунгель Петер 0 0
Лихи Филип 0 0
Лука Якуб 0 0
Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радич Доминик 1 0.1
Mateus Oliveira III 1 0.1
Яо Янн Майкл 1 0.1
Мичин Петар 1 0.1
David Cobnan 1 0.1
Фабри Андрей 1 (1) 0.1
Моронг Адам 0 0
Чуды Мартин 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лютеран Оливер 4 0
Бобчек Томаш 3 0
Масло Ян 1 1
Регали Мартин 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Лихи Филип 2 0
Герец Штефан 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Крайчирик Иван 1 0
Мрва Марио 1 0
Ракыта Якуб 1 0
Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 4 0
Дани Иглесиас 3 0
Юрешкин Роко 3 0
Фабри Андрей 1 1
Османович Эдин 0 1
Roberto Dias 1 0
Коштал Мартин 1 0
Чуды Мартин 1 0
Шулек Мартин 1 0
Радич Доминик 1 0
Моронг Адам 1 0
Mateus Oliveira III 1 0
Мичин Петар 1 0
Mihajilo Popovic 1 0
Matus Katunsky 1 0
David Cobnan 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
3
60%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
22%
3
38%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
17%
3
38%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
43%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0
Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0
Середь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Середь - Слован Братислава 0:3 Середь - ДАК 0:0 Жилина - Середь 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:2
Середь - Ружомберок 1:3 ДАК - Середь 0:0 Слован Братислава - Середь 5:1 Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 6 3 1 19 - 9 74
2. Ружомберок 10 6 4 0 19 - 6 63
3. Спартак Трнава 10 4 3 3 7 - 5 60
4. ДАК 10 2 4 4 11 - 14 46
5. Середь 10 1 4 5 6 - 18 39
6. Жилина 10 0 4 6 9 - 19 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 5 3 2 0 10 - 2 52
2. Спартак Трнава 5 2 1 2 2 - 2 52
3. Жилина 5 0 2 3 6 - 10 32
4. Слован Братислава 5 3 2 0 12 - 5 11
5. ДАК 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Середь 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 7 - 4 63
2. ДАК 5 0 2 3 4 - 10 38
3. Середь 5 1 2 2 4 - 9 37
4. Ружомберок 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Спартак Трнава 5 2 2 1 5 - 3 8
6. Жилина 5 0 2 3 3 - 9 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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