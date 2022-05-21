Стадион: Ружомберок
3:1
Конец матча
1:0
6' ГолГерец Штефан
2:0
10' Гол в свои воротаТодороски Тодор
2:1
36' ПенальтиФабри Андрей
42' Желтая карточкаDavid Cobnan
3:1
43' ГолРегали Мартин
56' Красная карточкаОсманович Эдин
66' Желтая карточкаЛютеран Оливер
75' Желтая карточкаMatus Katunsky
Ход матча
6'
1:0
10'
2:0
36'
2:1
42'
43'
3:1
56'
66'
75'
19
Фабиш
Лукаш
99
Лука
Якуб
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
84
Чуды
Мартин
23
Roberto
Dias
14
Моронг
Адам
93
Гаша
Роман
10
Фабри
Андрей
88
Яо
Янн
Майкл
30
David
Cobnan
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
99 Лука ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Моронг АдамПолузащитник
-
93 Гаша РоманПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
88 Яо Янн МайклПолузащитник
-
30 David CobnanНападающий
- Запасные игроки
-
31 Болек ПетрВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
Ружомберок
Середь
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|3
|0.3
|Бобчек Томаш
|3
|0.3
|Герец Штефан
|3
|0.3
|Рымаренко Мартин
|3
|0.3
|Бодя Мартин
|3
|0.3
|Мадленяк Матей
|2
|0.2
|Мойжиш Александр
|1
|0.1
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
|Лука Якуб
|0
|0
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радич Доминик
|1
|0.1
|Mateus Oliveira III
|1
|0.1
|Яо Янн Майкл
|1
|0.1
|Мичин Петар
|1
|0.1
|David Cobnan
|1
|0.1
|Фабри Андрей
|1 (1)
|0.1
|Моронг Адам
|0
|0
|Чуды Мартин
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Бобчек Томаш
|3
|0
|Масло Ян
|1
|1
|Регали Мартин
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Ракыта Якуб
|1
|0
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|4
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Юрешкин Роко
|3
|0
|Фабри Андрей
|1
|1
|Османович Эдин
|0
|1
|Roberto Dias
|1
|0
|Коштал Мартин
|1
|0
|Чуды Мартин
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Радич Доминик
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Mateus Oliveira III
|1
|0
|Мичин Петар
|1
|0
|Mihajilo Popovic
|1
|0
|Matus Katunsky
|1
|0
|David Cobnan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
3
60%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
22%
3
38%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
17%
3
38%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
43%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0
Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0
Середь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Середь - Слован Братислава 0:3 Середь - ДАК 0:0 Жилина - Середь 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:2
Середь - Ружомберок 1:3 ДАК - Середь 0:0 Слован Братислава - Середь 5:1 Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|74
|2.
|Ружомберок
|10
|6
|4
|0
|19 - 6
|63
|3.
|Спартак Трнава
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|60
|4.
|ДАК
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|46
|5.
|Середь
|10
|1
|4
|5
|6 - 18
|39
|6.
|Жилина
|10
|0
|4
|6
|9 - 19
|34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|52
|2.
|Спартак Трнава
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|52
|3.
|Жилина
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|32
|4.
|Слован Братислава
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Середь
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|63
|2.
|ДАК
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|38
|3.
|Середь
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|37
|4.
|Ружомберок
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Спартак Трнава
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Жилина
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2