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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Вольфсбергер
2:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
0:1
36' Гол
Грюлль Марко
42' Желтая карточка
Визингер Дарио
44' Желтая карточка
Барибо Тай
56' Желтая карточка
Martin Moormann
66' Желтая карточка
Айву Эмануэль
1:1
74' Гол
Барибо Тай
2:1
76' Гол
Яшич Адис
83' Желтая карточка
Рёчер Торстен
90'+6
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
6
Nikolas
Veratschnig
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Барибо
Тай
25
Гартлер
Пауль
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
4
Айву
Эмануэль
5
Любичич
Роберт
27
Грюлль
Марко
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
23
Ауэр
Йонас
41
Циммерманн
Бернхард
Вольфсбергер
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Рапид Вена

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

39 матчей

33.3%
25.6%
41.1%
13 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.1%
28.2%
48.7%
9 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

30.8%
35.9%
33.3%
12 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

БЧГ
2:1
Б
4:1
Б
3:0
БЧГ
1:2
БЧГ
1:8
Б
1:0
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
К
0:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
5:1
Б
0:0
Б
4:2
Б
4:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:5
КОС
2:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдль Михаэль 3 (1) 0.3
Перец Элиэль 3 0.3
Визингер Дарио 2 0.2
Барибо Тай 2 0.2
Тафернер Маттойс 1 0.1
Яшич Адис 1 0.1
Ляйтгеб Марио 1 0.1
Лочошвили Лука 1 0.1
Верницниг Кристофер 0 0
Новак Михаэль 0 0
Nikolas Veratschnig 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 4 0.4
Циммерманн Бернхард 3 0.3
Грюлль Марко 2 0.2
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.1
Любичич Роберт 1 0.1
Савич Драголюб 1 0.1
Демир Юсуф 1 0.1
Nicolas Binder 0 0
Шик Торстен 0 0
Петрович Деян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Айву Эмануэль 0 0
Martin Moormann 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 3 0
Перец Элиэль 1 1
Рёчер Торстен 2 0
Новак Михаэль 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Визингер Дарио 2 0
Тафернер Маттойс 2 0
Дедич Амар 1 0
Барибо Тай 1 0
Nikolas Veratschnig 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айву Эмануэль 4 0
Грюлль Марко 4 0
Циммерманн Бернхард 2 1
Любичич Роберт 3 0
Martin Moormann 3 0
Виммер Кевин 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Хедль Никлас 0 1
Шик Торстен 1 0
Дрёйф Ферди 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
67%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Пропущено

21
14
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
1
5%
5
36%
61-75
2
10%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1
Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 8 1 1 27 - 6 52
2. Штурм 10 6 1 3 16 - 14 37
3. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 16 29
4. Вольфсбергер 10 3 1 6 14 - 21 28
5. Рапид Вена 10 2 4 4 13 - 14 25
6. Аустрия Клагенфурт 10 1 3 6 12 - 24 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 4 1 0 13 - 2 40
2. Аустрия Вена 5 2 2 1 9 - 7 24
3. Аустрия Клагенфурт 5 0 0 5 5 - 16 15
4. Штурм 5 4 0 1 9 - 7 12
5. Рапид Вена 5 1 3 1 6 - 6 6
6. Вольфсбергер 5 1 1 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 5 2 1 2 7 - 7 25
2. Вольфсбергер 5 2 0 3 9 - 11 24
3. Рапид Вена 5 1 1 3 7 - 8 19
4. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Аустрия Клагенфурт 5 1 3 1 7 - 8 6
6. Аустрия Вена 5 1 2 2 4 - 9 5
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