Стадион: Лавантталь Арена
2:1
Конец матча
0:1
36' ГолГрюлль Марко
42' Желтая карточкаВизингер Дарио
44' Желтая карточкаБарибо Тай
56' Желтая карточкаMartin Moormann
66' Желтая карточкаАйву Эмануэль
1:1
74' ГолБарибо Тай
2:1
76' ГолЯшич Адис
83' Желтая карточкаРёчер Торстен
Ход матча
36'
0:1
42'
44'
56'
66'
74'
1:1
76'
2:1
83'
77
Дедич
Амар
11
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Вольфсбергер
Рапид Вена
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
39 матчей
33.3%
25.6%
41.1%
13 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.1%
28.2%
48.7%
9 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
30.8%
35.9%
33.3%
12 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдль Михаэль
|3 (1)
|0.3
|Перец Элиэль
|3
|0.3
|Визингер Дарио
|2
|0.2
|Барибо Тай
|2
|0.2
|Тафернер Маттойс
|1
|0.1
|Яшич Адис
|1
|0.1
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.1
|Лочошвили Лука
|1
|0.1
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Новак Михаэль
|0
|0
|Nikolas Veratschnig
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|4
|0.4
|Циммерманн Бернхард
|3
|0.3
|Грюлль Марко
|2
|0.2
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.1
|Любичич Роберт
|1
|0.1
|Савич Драголюб
|1
|0.1
|Демир Юсуф
|1
|0.1
|Nicolas Binder
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Петрович Деян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
|Айву Эмануэль
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Перец Элиэль
|1
|1
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Визингер Дарио
|2
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Nikolas Veratschnig
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айву Эмануэль
|4
|0
|Грюлль Марко
|4
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|1
|Любичич Роберт
|3
|0
|Martin Moormann
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Хедль Никлас
|0
|1
|Шик Торстен
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
67%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Пропущено
21
14
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
1
5%
5
36%
61-75
2
10%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1
Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|8
|1
|1
|27 - 6
|52
|2.
|Штурм
|10
|6
|1
|3
|16 - 14
|37
|3.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|29
|4.
|Вольфсбергер
|10
|3
|1
|6
|14 - 21
|28
|5.
|Рапид Вена
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|25
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|1
|3
|6
|12 - 24
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|40
|2.
|Аустрия Вена
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|24
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|15
|4.
|Штурм
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Рапид Вена
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|25
|2.
|Вольфсбергер
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|24
|3.
|Рапид Вена
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|6.
|Аустрия Вена
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5