Стадион: Вейле
0:1
25' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
49' Желтая карточкаЛарсен Каспер
1:1
78' ГолДжорджевич Лука
Ход матча
25'
49'
78'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
32
Хёгг
Лукас
24
Эстрём
Робин
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
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-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Оденсе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нордшелланн - Вайле 2:1 Вайле - Орхус 1:0 Виборг - Вайле 2:2 Митьюлланд - Вайле 3:1
Вайле - Сённерйюск 0:3 Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1
Оденсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0
Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1