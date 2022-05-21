Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хёгг Лукас взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Оденсе выполняет удар от ворот.

42' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Муколли Арбнор не смог попасть в створ ударом издали

34' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Вайле

32' Джейбали Иссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Вайле

30' Сабби Эммануэль из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Оденсе выполняет удар от ворот.

29' Удар от ворот произведет Оденсе

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Ох, нехорошо это выглядит. Ларсен Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Ларсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Оденсе выполняет удар от ворот.

24' Понсе Андрес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Вайле

23' Отличный пас сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Удар от ворот произведет Вайле

21' Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

21' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Вайле выполняет удар от ворот.

20' Головой пробил Окосун Айо , но голкипер отбил его в поле!

20' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хёгг Лукас взял и забрал мяч на выходе

15' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гуннелунн Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Окосун Айо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Оденсе выполняет удар от ворот.

9' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вайле выполняет удар от ворот.

5' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Джейбали Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Эммануилидис Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Вайле

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вайле начинает с центра поля