  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 3631
Вайле
2:1
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
25' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
49' Желтая карточка
Ларсен Каспер
1:1
78' Гол
Джорджевич Лука
2:1
86' Гол
Marius Elvius
90'+4

Ход матча

25'
0:1
Мадс Фрокьяер-Йенсен
(Jakob Martinsen)
46'
Hans Hollsberg
Офори Эбенезер
 
46'
Джорджевич Лука
Эммануилидис Димитриос
 
49'
 
Ларсен Каспер
63'
Christian Groendal
Понсе Андрес
 
65'
 
Трандарсон Арон-Элис
Окосун Айо
65'
 
Фенгер Макс
Мадс Фрокьяер-Йенсен
65'
 
Свеннсен Сандер
Сабби Эммануэль
74'
 
Кадри Башким
Джейбали Иссам
74'
Бабаян Эдгар
Гуннелунн Томас
 
74'
Marius Elvius
Муколли Арбнор
 
78'
Джорджевич Лука
(Бабаян Эдгар)
1:1
79'
 
Tobias Slotsager
Jakob Martinsen
86'
Marius Elvius
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

32
Хёгг
Лукас
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
38
Oliver
Provstgaard
44
Хенриксен
Тобиас
14
Гуннелунн
Томас
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Понсе
Андрес
11
Муколли
Арбнор
13
Бернат
Ханс
Кристиан
24
Эстрём
Робин
5
Ларсен
Каспер
16
Шельвик
Йорген
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Jakob
Martinsen
7
Джейбали
Иссам
Вайле
3-4-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Вайле
Оденсе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

СБЗВ
2:1
СД
2:0
ТМК
0:0
СД
6:0
СБЗВ
2:2
СБЗВ
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нордшелланн - Вайле 2:1 Вайле - Орхус 1:0 Виборг - Вайле 2:2 Митьюлланд - Вайле 3:1
Вайле - Сённерйюск 0:3 Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1
Оденсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0
Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вайле вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3631 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Вайле: 41%, Оденсе: 59%.
  • 94'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 94'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Oliver Provstgaard получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Травма, повреждение
      90'
      Oliver Provstgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Альбентоса Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      90'
      Бабаян Эдгар из команды Вайле подал угловой слева.
    • 90'
      Контроль мяча: Вайле: 41%, Оденсе: 59%.
    • 89'
      Хороший удар издали нанес Хенриксен Тобиас, но отличный сейв сделал Ханс Кристиан Бернат. Угловой.
    • 89'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
    • 89'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Вайле 2:1 Оденсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     