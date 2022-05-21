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Словакия: Суперлига. Группа А

2021-2022

Стадион:
Спартак Трнава
0:0
Второй тайм: 80'
ДАК
0'
34' Желтая карточка
Димун Милан
80'
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
37
Шкртел
Мартин
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
28
Буката
Мартин
15
Прохазка
Роман
88
Саввидис
Кириакос
30
Власко
Ян
91
Азеведо
Дижан
45
Олейник
Станислав
22
Веселинов
Даниэл
82
Блэкмэн
Сезар
5
Мухамедбегович
Ахмет
16
Брунетти
Матеус
33
Малы
Матуш
31
Дэвис
Эрик
19
Нджие
Сейни
8
Димун
Милан
10
Андрезиньо
Андре
21
Муму
Брахим
11
Балог
Норберт
Спартак Трнава
4-2-3-1
ДАК
5-4-1

История личных встреч

Спартак Трнава
ДАК

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

32 матча

46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СГА
1:1
С
1:1
С
0:3
СГА
2:0
СГА
3:2
С
0:2
С
2:1
СГА
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буката Мартин 1 0.1
Чурма Матей 1 0.1
Ристовски Милан 1 0.1
Бамиделе Юсуф 1 0.1
Олейник Станислав 1 0.1
Саввидис Кириакос 1 (1) 0.1
Коштрна Кристиан 0 0
Иван Алекс 0 0
Тумма Гергей 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.2
Балог Норберт 2 0.2
Муму Брахим 2 0.2
Верлинден Тибо 1 0.1
Димун Милан 1 0.1
Цыганик Андрей 1 0.1
Санто Регё 1 0.1
Шарани Зуберу 1 0.1
Балич Андрия 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 4 0
Саввидис Кириакос 3 0
Шкртел Мартин 1 1
Микович Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Бамиделе Юсуф 2 0
Власко Ян 1 0
Буката Мартин 1 0
Грич Якуб 1 0
Чурма Матей 1 0
Ристовски Милан 1 0
Азеведо Дижан 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боладжи Казим 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 3 0
Пинту Алекс 3 0
Балог Норберт 2 0
Димун Милан 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Крстович Никола 2 0
Андрезиньо Андре 1 0
Балич Андрия 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Верлинден Тибо 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Нджие Сейни 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Муму Брахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Пропущено

5
13
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0
Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0
ДАК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0
Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:2 10 6 3 1 19 - 9 74
2. Ружомберок 3:1 10 6 4 0 19 - 6 63
3. Спартак Трнава 0:0 10 3 4 3 6 - 5 58
4. ДАК 0:0 10 2 5 3 11 - 13 47
5. Середь 1:3 10 1 4 5 6 - 18 39
6. Жилина 2:2 10 0 4 6 9 - 19 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 3:1 5 3 2 0 10 - 2 52
2. Спартак Трнава 0:0 5 1 2 2 1 - 2 50
3. Жилина 2:2 5 0 2 3 6 - 10 32
4. Слован Братислава 2:2 5 3 2 0 12 - 5 11
5. ДАК 0:0 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Середь 1:3 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:2 5 3 1 1 7 - 4 63
2. ДАК 0:0 5 0 3 2 4 - 9 39
3. Середь 1:3 5 1 2 2 4 - 9 37
4. Ружомберок 3:1 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Спартак Трнава 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
6. Жилина 2:2 5 0 2 3 3 - 9 2
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Шкртел Мартин уходит с поля. Marek Ujlaky выходит вместо него
  • Желтая карточка
    34'
    Димун Милан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
ДАК
4.15
3.52
4.40
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