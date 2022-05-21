Стадион: Антон Малатинский
0:0
Второй тайм: 80'
34' Желтая карточкаДимун Милан
Ход матча
34'
30
Власко
Ян
33
Малы
Матуш
31
Дэвис
Эрик
19
Нджие
Сейни
21
Муму
Брахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ендрек ЛукашЗащитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Полузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Малы МатушЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бёгь ФеренцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro
История личных встреч
Спартак Трнава
ДАК
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
32 матча
46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буката Мартин
|1
|0.1
|Чурма Матей
|1
|0.1
|Ристовски Милан
|1
|0.1
|Бамиделе Юсуф
|1
|0.1
|Олейник Станислав
|1
|0.1
|Саввидис Кириакос
|1 (1)
|0.1
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Иван Алекс
|0
|0
|Тумма Гергей
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.2
|Балог Норберт
|2
|0.2
|Муму Брахим
|2
|0.2
|Верлинден Тибо
|1
|0.1
|Димун Милан
|1
|0.1
|Цыганик Андрей
|1
|0.1
|Санто Регё
|1
|0.1
|Шарани Зуберу
|1
|0.1
|Балич Андрия
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|4
|0
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|Шкртел Мартин
|1
|1
|Микович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Бамиделе Юсуф
|2
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Чурма Матей
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Пинту Алекс
|3
|0
|Балог Норберт
|2
|0
|Димун Милан
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Балич Андрия
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Верлинден Тибо
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Пропущено
5
13
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0
Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0
ДАК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0
Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:2
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|74
|2.
|Ружомберок
|3:1
|10
|6
|4
|0
|19 - 6
|63
|3.
|Спартак Трнава
|0:0
|10
|3
|4
|3
|6 - 5
|58
|4.
|ДАК
|0:0
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|47
|5.
|Середь
|1:3
|10
|1
|4
|5
|6 - 18
|39
|6.
|Жилина
|2:2
|10
|0
|4
|6
|9 - 19
|34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|3:1
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|52
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|5
|1
|2
|2
|1 - 2
|50
|3.
|Жилина
|2:2
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|32
|4.
|Слован Братислава
|2:2
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|ДАК
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Середь
|1:3
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|63
|2.
|ДАК
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|39
|3.
|Середь
|1:3
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|37
|4.
|Ружомберок
|3:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Спартак Трнава
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Жилина
|2:2
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2