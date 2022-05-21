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  4. Суперлига. Группа Б 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Тренчин
2:2
Второй тайм: 87'
Земплин
0'
1:0
25' Гол
Купусович Негош
1:1
41' Гол
Matus Marcin
1:2
50' Гол
Polydefkis Volanakis
2:2
71' Гол
Eynel Soares
87'
1
Илиев
Деян
35
Ем
Рэбен
20
Rahim
Ibrahim
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
31
Баинович
Филип
11
Азанго
Филип
16
Кадак
Якуб
19
Пирес
Келвин
71
Тучны
Адам
29
Купусович
Негош
12
Кожухарь
Андрей
21
Магда
Даниэль
19
Michael
Ranko
5
Polydefkis
Volanakis
38
Котула
Юрай
8
Yushi
Shimamura
7
Takuto
Oshima
16
Бегала
Матуш
18
Мендес
Алехандро
54
Йылмаз
Кубилай
9
Matus
Marcin
Тренчин
4-1-4-1
Земплин
3-5-2

История личных встреч

Тренчин
Земплин

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СГБ
1:0
С
4:2
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 7 0.7
Азанго Филип 4 0.4
Кадак Якуб 3 (1) 0.3
Eynel Soares 2 0.2
Тучны Адам 2 0.2
Dominik Holly 2 0.2
Баинович Филип 1 0.1
Ем Рэбен 1 0.1
Лавринчик Самуэль 1 0.1
Икоба Эдуви 1 0.1
Гажи Адам 1 0.1
Маду Кингсли 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 4 0.4
Wisdom Kanu 2 0.2
Жофчак Игор 1 0.1
Michael Ranko 1 0.1
Polydefkis Volanakis 1 0.1
Котула Юрай 0 0
Alfonso Artabe 0 0
Йылмаз Кубилай 0 0
Вашко Филип 0 0
Takuto Oshima 0 0
Yushi Shimamura 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиринен Юха 2 0
Азанго Филип 2 0
Dominik Holly 2 0
Илиев Деян 1 0
Баинович Филип 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Ем Рэбен 1 0
Славик Адриан 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вашко Филип 2 1
Йылмаз Кубилай 2 0
Тошевски Давид 2 0
Дотис Василиос 2 0
Мендес Алехандро 1 0
Попович Димитриос 1 0
Matus Marcin 1 0
Бегала Матуш 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Takuto Oshima 1 0
Brian Pena 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

8
2
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
88%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

23
7
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
9%
1
14%
1-15
1
4%
1
14%
16-30
10
43%
1
14%
31-45
6
26%
2
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
2
29%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2
Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1 Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2
Земплин
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1
Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2:2 10 7 2 1 26 - 10 48
2. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 10 6 1 3 15 - 13 40
3. Земплин 2:2 10 5 2 3 12 - 11 40
4. Сеница 0:1 10 2 1 7 8 - 19 34
5. Злате Моравце 1:0 10 3 2 5 10 - 14 30
6. Погронье 1:0 10 2 2 6 8 - 12 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 2:2 5 4 0 1 5 - 2 35
2. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 5 3 0 2 6 - 6 30
3. Погронье 1:0 5 1 2 2 4 - 5 15
4. Тренчин 2:2 5 4 1 0 17 - 8 13
5. Сеница 0:1 5 2 1 2 4 - 8 7
6. Злате Моравце 1:0 5 1 1 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2:2 5 3 1 1 9 - 2 35
2. Сеница 0:1 5 0 0 5 4 - 11 27
3. Злате Моравце 1:0 5 2 1 2 5 - 5 26
4. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 5 3 1 1 9 - 7 10
5. Земплин 2:2 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Погронье 1:0 5 1 0 4 4 - 7 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Купусович Негош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Земплин
2.02
3.64
3.54
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