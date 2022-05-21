Стадион: На Сихоти
1:0
25' ГолКупусович Негош
1:1
41' ГолMatus Marcin
1:2
50' ГолPolydefkis Volanakis
2:2
71' ГолEynel Soares
Ход матча
25'
1:0
41'
1:1
50'
71'
72'
35
Ем
Рэбен
11
Азанго
Филип
16
Кадак
Якуб
19
Пирес
Келвин
71
Тучны
Адам
38
Котула
Юрай
16
Бегала
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
19 Пирес КелвинПолузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Кмет МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juraj Ancic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Котула ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 David Petrik
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
Тренчин
Земплин
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|7
|0.7
|Азанго Филип
|4
|0.4
|Кадак Якуб
|3 (1)
|0.3
|Eynel Soares
|2
|0.2
|Тучны Адам
|2
|0.2
|Dominik Holly
|2
|0.2
|Баинович Филип
|1
|0.1
|Ем Рэбен
|1
|0.1
|Лавринчик Самуэль
|1
|0.1
|Икоба Эдуви
|1
|0.1
|Гажи Адам
|1
|0.1
|Маду Кингсли
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|4
|0.4
|Wisdom Kanu
|2
|0.2
|Жофчак Игор
|1
|0.1
|Michael Ranko
|1
|0.1
|Polydefkis Volanakis
|1
|0.1
|Котула Юрай
|0
|0
|Alfonso Artabe
|0
|0
|Йылмаз Кубилай
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Yushi Shimamura
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиринен Юха
|2
|0
|Азанго Филип
|2
|0
|Dominik Holly
|2
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Ем Рэбен
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вашко Филип
|2
|1
|Йылмаз Кубилай
|2
|0
|Тошевски Давид
|2
|0
|Дотис Василиос
|2
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Попович Димитриос
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
8
2
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
88%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
23
7
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
9%
1
14%
1-15
1
4%
1
14%
16-30
10
43%
1
14%
31-45
6
26%
2
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
2
29%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2
Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1 Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2
Земплин
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1
Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0