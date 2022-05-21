Стадион: Ceres Park
2:2
Второй тайм: 80'
1:0
1' ГолЛинкс Гифт
1:1
7' ГолСаймон Адингра
28' Желтая карточкаБеньямин Нюгрен
33' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
2:1
70' ГолМортенсен Патрик
2:2
77' ГолБеньямин Нюгрен
Ход матча
1'
1:0
7'
28'
70'
77'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
48 Хансен МадсНападающий
-
-
33 Leo Walta
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Орхус
Нордшелланн
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед
45 матчей
37.8%
20%
42.2%
17 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
9 побед 21 ничья 15 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
15 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0
Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1
Нордшелланн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0