Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игрок Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

48' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой слева.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Отличная возможность! Бидструп Мадс упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Судья сигнализирует, что Томас Кристенсен из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд

45' Норшеланн начинает контратаку

43' Курминовски Давид имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

43' Норшеланн контролирует мяч.

42' Норшеланн выполняет удар от ворот.

40' Удар от ворот произведет Орхус

40' Андреас Шельдеруп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн делает пас партнеру.

39' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

38' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

38' Норшеланн выполняет удар от ворот.

37' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

37' Норшеланн контролирует мяч.

36' Даниэль Свенссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Томас Кристенсен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

35' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает пас партнеру.

33' Мохаммед Диоманд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер

33' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' О, нет. Из многообещающей позиции Кристенсен Якоб из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

32' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой справа.

32' Фредерик Брандоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

32' Хансен Киан из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

31' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

31' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' О, нет. Из многообещающей позиции Альберт Гроенбек из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

29' Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альберт Гроенбек

29' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Орхус

28' Беньямин Нюгрен получает желтую карточку за неспортивное поведение

28' Как он промахнулся? Беньямин Нюгрен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

28' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает отличный кросс...

27' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Орхус

27' Фресе Мартин получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.

27' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

26' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

26' Норшеланн контролирует мяч.

26' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Норшеланн выполняет удар от ворот.

20' Норшеланн контролирует мяч.

19' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Норшеланн выполняет удар от ворот.

17' Торстейнссон Йон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

17' Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

16' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.

16' Норшеланн контролирует мяч.

15' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Марксен Эрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

15' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Вратарь парирует удар, который нанес Курминовски Давид , и мяч снова в игре

14' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает пас партнеру.

14' Альберт Гроенбек из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...

13' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

13' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Норшеланн контролирует мяч.

12' Норшеланн выполняет удар от ворот.

12' Шанс! Томас Кристенсен из команды Орхус пробил головой, но мимо

11' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Саймон Адингра из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

11' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

10' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Плохо сыграл Поульсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

9' Норшеланн выполняет удар от ворот.

9' Каль Эрик из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

7' Г О О О О Л - Саймон Адингра забивает ударом с правой ноги!

7' ШАНС! Саймон Адингра вышел один на один с голкипером...

7' Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

7' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Саймон Адингра из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Норшеланн контролирует мяч.

5' Норшеланн контролирует мяч.

5' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Норшеланн контролирует мяч.

4' Беньямин Нюгрен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

3' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Норшеланн контролирует мяч.

2' Команда Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Г О О О О Л - Линкс Гифт забивает с левой ноги!

1' Хорошую попытку сделал Торстейнссон Йон . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норшеланн начинает с центра поля