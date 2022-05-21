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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 9316
Орхус
2:2
Конец матча
Нордшелланн
0'
1:0
1' Гол
Линкс Гифт
1:1
7' Гол
Саймон Адингра
28' Желтая карточка
Беньямин Нюгрен
33' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
2:1
70' Гол
Мортенсен Патрик
2:2
77' Гол
Беньямин Нюгрен
90' Желтая карточка
Бидструп Мадс
90'+5
16
Андерсен
Даниэль
Гадегор
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
37
Хауснер
Себастиан
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
27
Грёнбек
Альберт
17
Торстейнссон
Йон
21
Курминовски
Давид
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
17
Саймон
Адингра
9
Беньямин
Нюгрен
7
Andreas
Schjelderup
Орхус
4-1-4-1
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Нордшелланн

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед

45 матчей

37.8%
20%
42.2%
17 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
9 побед 21 ничья 15 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
15 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

СБЗВ
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СДЧГ
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0
Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1
Нордшелланн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9316 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 94'
    Биссек Янн-Аурель нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Уилшер Джек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
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    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Назначен штрафной. Пострадал Бидструп Мадс, его свалил Фредерик Брандоф.
    • 90'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Frederik Ihler из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 89'
      Томас Кристенсен из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 89'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 89'
      Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 89'
      Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 89'
      Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 89'
      Орхус начинает контратаку
    • 88'
      Фредерик Брандоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 88'
      Лео Вальта навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      88'
      Биссек Янн-Аурель наказан за толчок Саймон Адингра
    • 87'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 87'
      Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      87'
      Лео Вальта из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 86'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 86'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 85'
      Вратарь парирует удар, который нанес Беньямин Нюгрен, и мяч снова в игре
    • 85'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 85'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 85'
      Томас Кристенсен нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 85'
      Торстейнссон Йон из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 85'
      Бидструп Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      85'
      Торстейнссон Йон из команды Орхус подал угловой слева.
    • 84'
      Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 84'
      Торстейнссон Йон из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      84'
      Бидструп Мадс наказан за толчок Мортенсен Патрик
    • 84'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 83'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 83'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 83'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 82'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 82'
      Лео Вальта из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 82'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Frederik Ihler
    • 81'
      Саймон Адингра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      81'
      Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой справа.
    • 80'
      Контроль мяча: Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 80'
      Тактическая замена. Кристенсен Якоб уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 80'
      Вилладсен Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 80'
      Бунду Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 80'
      Орхус начинает контратаку
    • 80'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 79'
      Орхус контролирует мяч.
    • 78'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 77'
      Кристенсен Якоб сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      77'
      ГОООООЛ - Беньямин Нюгрен Норшеланн забивает ударом головой
    • 77'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает отличный кросс...
    • 77'
      Лео Вальта из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 77'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 77'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      76'
      Судья сигнализирует, что Фредерик Брандоф из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 76'
      Орхус контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Орхус: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 75'
      Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 75'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 75'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 75'
      Лео Вальта из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 75'
      Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      75'
      Лео Вальта из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 74'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 74'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      73'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Лео Вальта
    • 72'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 72'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      71'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 70'
      Бунду Мустафа сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      70'
      Г О О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды Орхус легко посылает мяч в пустые ворота правой! Мортенсен Патрик легко с этим справился!
    • 70'
      Бунду Мустафа из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
    • 70'
      Фредерик Брандоф из команды Орхус делает пас партнеру.
    • 70'
      Торстейнссон Йон из команды Орхус делает заброс на партнера по команде.
    • 69'
      Должен был быть гол! Мортенсен Патрик имел отличный шанс, но Андреас Хансен не дал голу состоятся!
    • 69'
      Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 69'
      Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 69'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 69'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фредерик Брандоф
    • 68'
      Лео Вальта бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
    • 68'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Офсайд
      67'
      Торстейнссон Йон из команды Орхус в офсайде
    • 67'
      Орхус контролирует мяч.
    • 66'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Фредерик Брандоф из команды Орхус делает неудачный навес.
    • 66'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Орхус: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 65'
      Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Орхус начинает контратаку
    • 65'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 64'
      Бунду Мустафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Бунду Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
    • 64'
      Лео Вальта ошибается в защите.
    • 64'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 63'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья свистит. Бунду Мустафа атаковал сзади соперника. Это Даниэль Свенссон заработал своей команде штрафной
    • 63'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 62'
      Андерсен Даниэль Гадегор взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 62'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 61'
      Тактическая замена. Поульсен Николай уходит с поля и его заменяет Уилшер Джек
    • 61'
      Тактическая замена. Курминовски Давид уходит с поля и его заменяет Мортенсен Патрик
    • 61'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Ernest Nuamah
    • 61'
      Тактическая замена. Марксен Эрик уходит с поля и его заменяет Йонас Йенсен-Эббью
    • 61'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лео Вальта
    • Фол, нарушение
      60'
      Торстейнссон Йон задерживает мяч рукой
    • 60'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 60'
      Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 60'
      Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 60'
      Бунду Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 60'
      Мунксгор Александер из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
    • 59'
      Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 59'
      Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бунду Мустафа
    • 59'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      58'
      Бидструп Мадс наказан за толчок Андерсен Даниэль Гадегор
    • Угловой
      58'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 57'
      Андерсен Даниэль Гадегор из команды Орхус сделал отличный сейв!
    • 57'
      Должен был быть гол! Бидструп Мадс имел отличный шанс, но Дэниел Гадегар Андерсен не дал голу состоятся!
    • 57'
      Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 57'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      57'
      Фредерик Брандоф из команды Орхус фолит на Даниэль Свенссон, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 57'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 56'
      Игрок Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 56'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 56'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
    • 55'
      Контроль мяча: Орхус: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 55'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      55'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 55'
      Даниэль Свенссон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
    • 55'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 55'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 54'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 53'
      Альберт Гроенбек из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 53'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 52'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 52'
      Орхус начинает контратаку
    • 52'
      Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 52'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 51'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 51'
      Вратарь парирует удар, который нанес Саймон Адингра, и мяч снова в игре
    • 51'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Орхус: 35%, Норшеланн: 65%.
    • Офсайд
      50'
      Бунду Мустафа из команды Орхус в офсайде
    • 50'
      Каль Эрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 50'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 50'
      Торстейнссон Йон из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 50'
      Орхус контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья свистит. Биссек Янн-Аурель атаковал сзади соперника. Это Мохаммед Диоманд заработал своей команде штрафной
    • 49'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 47'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 47'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Офсайд
      47'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 47'
      Андреас Шельдеруп мяч отрикошетил от ворот
    • 47'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 47'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Линкс Гифт уходит с поля и его заменяет Бунду Мустафа
    • 46'
      Тактическая замена. Хауснер Себастиан уходит с поля и его заменяет Биссек Янн-Аурель
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Орхус: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 48'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Травма, повреждение
      48'
      Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Угловой
      47'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 46'
      Отличная возможность! Бидструп Мадс упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
    • 46'
      Какой удар! Со штрафного Беньямин Нюгрен сотряс перекладину!
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Томас Кристенсен из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 45'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 45'
      Орхус контролирует мяч.
    • 44'
      Орхус контролирует мяч.
    • 43'
      Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 43'
      Курминовски Давид имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
    • 43'
      Линкс Гифт из команды Орхус делает пас партнеру.
    • 43'
      Линкс Гифт из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
    • 43'
      Орхус начинает контратаку
    • 43'
      Вилладсен Оливер ошибается в защите.
    • 43'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 42'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 42'
      Линкс Гифт из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 42'
      Каль Эрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Орхус пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фредерик Брандоф
    • Фол, нарушение
      41'
      Курминовски Давид из команды Орхус в офсайде
    • 40'
      Контроль мяча: Орхус: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 40'
      Андреас Шельдеруп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      39'
      Линкс Гифт задерживает мяч рукой
    • 39'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 39'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 38'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 38'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 37'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 37'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      36'
      Торстейнссон Йон наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • 36'
      Даниэль Свенссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 36'
      Линкс Гифт из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      36'
      Линкс Гифт из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
    • 36'
      Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 36'
      Томас Кристенсен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
    • 35'
      Торстейнссон Йон из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
    • 35'
      Альберт Гроенбек из команды Орхус делает пас партнеру.
    • 34'
      Орхус контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      33'
      Мохаммед Диоманд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
    • 33'
      Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Андреас Шельдеруп и Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн.
    • 33'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      О, нет. Из многообещающей позиции Кристенсен Якоб из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 32'
      Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      32'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 32'
      Фредерик Брандоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 32'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 32'
      Хансен Киан из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 31'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 31'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 31'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 31'
      Хансен Киан делает длинную передачу вперед
    • 30'
      Контроль мяча: Орхус: 30%, Норшеланн: 70%.
    • 30'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 30'
      О, нет. Из многообещающей позиции Альберт Гроенбек из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 30'
      Линкс Гифт из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 30'
      Линкс Гифт из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альберт Гроенбек
    • 29'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • Желтая карточка
      28'
      Беньямин Нюгрен получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 28'
      Как он промахнулся? Беньямин Нюгрен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 28'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает отличный кросс...
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Курминовски Давид из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 27'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 27'
      Фресе Мартин получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.
    • 27'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 26'
      Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 26'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 26'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Орхус: 28%, Норшеланн: 72%.
    • Травма, повреждение
      25'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      24'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Курминовски Давид из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • 21'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 20'
      Торстейнссон Йон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 20'
      Линкс Гифт из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 20'
      Орхус начинает контратаку
    • 20'
      Контроль мяча: Орхус: 23%, Норшеланн: 77%.
    • 20'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 17'
      Торстейнссон Йон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Торстейнссон Йон из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
    • 17'
      Орхус начинает контратаку
    • 17'
      Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 17'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      17'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 16'
      Беньямин Нюгрен мяч отрикошетил от ворот
    • 16'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Орхус: 25%, Норшеланн: 75%.
    • 15'
      Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 15'
      Марксен Эрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 15'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Вратарь парирует удар, который нанес Курминовски Давид, и мяч снова в игре
    • 14'
      Альберт Гроенбек из команды Орхус делает пас партнеру.
    • 14'
      Альберт Гроенбек из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
    • 14'
      Орхус начинает контратаку
    • 13'
      Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 13'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 13'
      Хауснер Себастиан ошибается в защите.
    • 13'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Альберт Гроенбек из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 12'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 12'
      Шанс! Томас Кристенсен из команды Орхус пробил головой, но мимо
    • 12'
      Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
    • 11'
      Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 11'
      Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 11'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 11'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 10'
      Контроль мяча: Орхус: 24%, Норшеланн: 76%.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Плохо сыграл Поульсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 9'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 9'
      Каль Эрик из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 9'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 9'
      Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 8'
      Орхус контролирует мяч.
    • 8'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 7'
      Вилладсен Оливер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Саймон Адингра забивает ударом с правой ноги!
    • 7'
      ШАНС! Саймон Адингра вышел один на один с голкипером...
    • 7'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
    • 7'
      Хауснер Себастиан ошибается в защите.
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Орхус: 19%, Норшеланн: 81%.
    • 5'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 5'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Беньямин Нюгрен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
    • 4'
      Хансен Андреас III делает длинную передачу вперед
    • 3'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Команда Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 1'
      Фредерик Брандоф сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Линкс Гифт забивает с левой ноги!
    • 1'
      Фредерик Брандоф из команды Орхус делает пас партнеру.
    • 1'
      Бидструп Мадс ошибается в защите.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Торстейнссон Йон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Орхус 2:2 Нордшелланн онлайн

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