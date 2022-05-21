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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хельсинборг
1:0
Второй тайм: 58'
Вернаму
0'
6' Желтая карточка
Эджупи Альберт
1:0
23' Гол
Ван ден Хурк Антони
36' Желтая карточка
Олссон Деннис
56' Желтая карточка
Цука Рави
58'

Ход матча

6'
Эджупи Альберт
 
23'
Ван ден Хурк Антони
(Йенссон Расмус)
1:0
36'
Олссон Деннис
 
56'
Цука Рави
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Вернаму
2.81
3.88
9.39
Все Коэффициенты
1
Линдегор
Андерс
2
Цука
Рави
3
Виделль
Каспер
23
Сульич
Али
4
Давидсен
Вильормур
19
Лингман
Лукас
30
Эджупи
Альберт
10
Йенссон
Расмус
20
Олссон
Деннис
9
Ван
ден
Хурк
Антони
22
Али
Таха
Абди
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
5
Ларссон
Виктор
21
Магаши
Абдуссалам
8
Кенндал
Уильям
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
Хельсинборг
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Вернаму

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:1
С
2:3
ТМК
3:0
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:1
ТМК
0:3

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3
Вернаму
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0
Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    Цука Рави получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Dennis Olsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ван ден Хурк Антони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Эджупи Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Вернаму
2.81
3.88
9.39
Все Коэффициенты
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Хельсинборг
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