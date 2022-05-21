Стадион: Олимпия (Хельсинборг) Зрители: 5713
1:4
Конец матча
6' Желтая карточкаЭджупи Альберт
1:0
23' ГолВан ден Хурк Антони
36' Желтая карточкаОлссон Деннис
56' Желтая карточкаЦука Рави
1:1
67' ГолАнтонссон Маркус
1:2
71' ГолМагаши Абдуссалам
1:3
80' ГолАнтонссон Маркус
1:4
90' ГолВиндехолл Чарли
Ход матча
23'
36'
56'
67'
71'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
55 Владение мячом, % 45
23
Сульич
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Adam Kaied
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Haris Avdiu
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Хельсинборг
Вернаму
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3
Вернаму
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0
Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2