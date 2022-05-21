Стадион: Акер
2:0
Первый тайм: 44'
1:0
8' ГолХёуген Кристоффер
2:0
19' ГолГрёдем Магнус
27' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
32' Желтая карточкаОсбак Кристоффер
Ход матча
8'
19'
2:0
27'
32'
Статистика матча
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1 Удары по воротам 0
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3 Удары в створ 0
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7 Угловые 1
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1 Офсайды 0
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4 Нарушения правил 4
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0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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65 Владение мячом, % 35
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
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19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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30 Болли МатисНападающий
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24 Johan Bakke
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Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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13 Бюэ БендикПолузащитник
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11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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24 David Agbo
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25 Isaac Annan
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Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Мольде
Кристиансунд
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4
Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2
Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4