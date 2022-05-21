  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 6971
Мольде
2:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
1:0
8' Гол
Хёуген Кристоффер
2:0
19' Гол
Грёдем Магнус
27' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
32' Желтая карточка
Осбак Кристоффер
45' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
74' Желтая карточка
Хауган Эйрик
75' Желтая карточка
Диоп Амиду
2:1
90' Гол
Бюэ Бендик
90' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
90'+6
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
25
Брейвик
Эмиль
15
Коса
Маркус
Андреас
22
Грёдем
Магнус
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
17
Зехнини
Рафик
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
32
Marius
Svanberg
Alm
34
Nikolai
Soeyset
Hopland
3
Осбак
Кристоффер
8
Картум
Сандер
Эрик
21
Диоп
Амиду
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
Мольде
3-5-2
Кристиансунд
4-2-3-1

История личных встреч

Мольде
Кристиансунд

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:0
Т
2:0
ТМК
0:0
Т
2:2
Т
2:2
ТМС
4:2
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
3:2
ТМК
2:2
Т
3:2
Т
1:0
ТМК
1:0
Т
0:1
К
2:1
ТМК
2:3
Т
0:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМС
1:1
ТМС
5:0
ТМС
2:1
ТМС
3:4
ТМС
0:1
КН
2:1

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4
Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2
Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Мольде 2:1 Кристиансунд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     