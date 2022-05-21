Стадион: Бранн
0:0
Первый тайм: 31'
13
Кроне
Свенн
18
Ludvig
Begby
24
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Хове РунарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyНападающий
- Нападающий
-
24 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
Главный тренер: Bjoern Johansen
История личных встреч
Бранн
Фредрикстад
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1
Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2
Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1