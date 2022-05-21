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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Бранн
0:0
Первый тайм: 31'
Фредрикстад
0' 31'
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Фредрикстад
1.40
7.10
9.16
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
1
Haavar
Jenssen
23
Ayoub
Aleesami
26
Mads
Nielsen
II
17
Tage
Johansen
4
Stian
Stray
Molde
14
Jakob
Lindstroem
5
Хаджич
Аднан
7
Драге
Томас
18
Ludvig
Begby
10
Nicolay
Solberg
24
Уильямс
Ноа
Бранн
4-3-3
Фредрикстад
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Фредрикстад

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
5:1
ПД
1:1
Т
3:4
Т
2:0
КН
0:2
Т
4:2
Т
0:1
ТМС
3:0
Т
2:1
Т
2:4
Т
1:0
Т
4:2

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1
Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2
Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Фредрикстад
1.40
7.10
9.16
Все Коэффициенты
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