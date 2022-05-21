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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Стадион:
Мехелен
0:0
Второй тайм: 68'
Генк
0'
31' Желтая карточка
Ван Хеке Яннес
49' Желтая карточка
Маккензи Марк
54' Желтая карточка
Vinicius de Souza Costa
68'
1
Куке
Гетан
6
Ван
Хеке
Яннес
30
Ванлерберге
Йорди
4
Воутерс
Дрис
18
Ван
Хоренбек
Алек
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
8
Кайя
Онур
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Энгвалль
Густав
40
Лейсен
Тобе
77
Пресиадо
Анхело
2
Маккензи
Марк
33
Лукуми
Джон
6
Юклеред
Симен
4
Мохаммед
Азиз
42
Торстведт
Кристиан
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
28
Пейнтсил
Джозеф
Мехелен
4-2-3-1
Генк
4-3-3

История личных встреч

Мехелен
Генк

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

24 матча

29.2%
12.5%
58.3%
7 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
4:2
ПДА
4:1
ПДА
1:1
К
4:1
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
С
3:0
ПДА
3:2
К
1:1
ПДА
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ТМК
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:0
ТМК
2:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2
Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3
Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2
Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Ван Хеке Яннес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Генк
5.07
4.20
3.66
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