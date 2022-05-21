Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
31' Желтая карточкаВан Хеке Яннес
49' Желтая карточкаМаккензи Марк
54' Желтая карточкаVinicius de Souza Costa
88' Желтая карточкаПресиадо Анхело
Ход матча
31'
49'
88'
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
40
Лейсен
Тобе
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Мехелен
Генк
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
24 матча
29.2%
12.5%
58.3%
7 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2
Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3
Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2
Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1