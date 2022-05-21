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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Стадион:
Гент
1:1
Второй тайм: 66'
Шарлеруа
0'
0:1
16' Гол
Голизадех Али
0:1
24' Не забитый пенальти
Тиссудали Тарик
1:1
40' Гол
Нгадеу Майкл
44' Желтая карточка
Тиссудали Тарик
44' Желтая карточка
Озорнвафор Валентин
58' Желтая карточка
Голизадех Али
66'
26
Фортен
Луи
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
20
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
14
Кастро-Монтес
Алессио
34
Тиссудали
Тарик
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
25
Озорнвафор
Валентин
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
44
Мориока
Риота
6
Зоргане
Адем
7
Мбенза
Исаак
8
Голизадех
Али
14
Петкявичюс
Наурис
Гент
3-4-1-2
Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

Гент
Шарлеруа

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 8 побед

42 матча

42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.8%
45.2%
31%
10 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
1:3
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ПДА
4:0
К
3:1
ПДА
0:1
ТМС
0:4
ПДА
1:4
К
1:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
1:0
ТМК
0:3
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3
Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1
Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Озорнвафор Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Тиссудали Тарик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Нгадеу Майкл бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Шарлеруа
4.27
5.59
6.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 1:1 Шарлеруа онлайн

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