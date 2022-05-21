Стадион: Геламко
0:1
16' ГолГолизадех Али
0:1
24' Не забитый пенальтиТиссудали Тарик
1:1
40' ГолНгадеу Майкл
44' Желтая карточкаТиссудали Тарик
44' Желтая карточкаОзорнвафор Валентин
58' Желтая карточкаГолизадех Али
Ход матча
16'
0:1
24'
0:1
40'
44'
58'
26
Фортен
Луи
24
Кумс
Свен
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
-
26 Фортен ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Гент
Шарлеруа
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 8 побед
42 матча
42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.8%
45.2%
31%
10 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3
Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1
Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3