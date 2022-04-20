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Жеребьёвка Кубка России
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История личных встреч

Жеребьёвка Кубка России
онлайн-трансляция

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЖКР
0:0
ЖКР
0:0

Результаты последних матчей

Жеребьёвка Кубка России
(2 матча)
100%
0 побед 2 ничьи 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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  • После матча
  • Спасибо большое за внимание!
  • Первый тайм
  • Свисток
    Итоги жеребьёвки:

    "Спартак" - "Енисей"
    "Динамо" - "Алания"
  • 29'
    Матчи пройдут 11 и 12 мая. 
  • 28'
    "Динамо" сыграет у себя дома. "Алания" - на выезде.
  • 26'
    "Алания" сыграет против "Динамо" Москва.
    "Спартак" встретится с "Енисеем".
  • 19'
    Финал Кубка России, кстати, состоится 29 мая. Эта игра завершит наш сезон. 
  • 15'
    Рахимов и Писарев довольны той стратегией, которую изобрала "Алания". Теперь нам ещё и нарезку покажут, что и как происходило.
  • 14'
    Рахимов и Писарев у нас в студии аналитики. Довольно большая церемония у нас, на жеребьёвках под эгидой УЕФА такого не увидишь. Церемония, понятно, будет снова затянута. 
  • 10'
    Вижу, что больше всего хотят увидеть пару "Спартак" - "Динамо", а многие эксперты желают увидеть матч "Алании" против "красно-белых". Вдруг оба желания не сбудутся?
  • 8'
    Показывают нам про то, как Владимир Быстров пробовал себя на системе ВАР. Шоу должно быть шоу, что тут можно сказать. 
  • 5'
    Дмитрий Сычёв и Дмитрий Аленичев будут ведущие церемонии. 
  • 4'
    Пока расскажу вам, кто будет участвовать в полуфинальных матчах. Это два клуба из Москвы - "Спартак" и "Динамо", а также "Енисей" и "Алания".
  • Первый тайм начался
    1'
    Добрый вечер, уважаемые поклонники российского футбола! Мы начинаем прямую текстовую трансляцию жеребьёвки Кубка России!
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