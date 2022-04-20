19' Финал Кубка России, кстати, состоится 29 мая. Эта игра завершит наш сезон.

15' Рахимов и Писарев довольны той стратегией, которую изобрала "Алания". Теперь нам ещё и нарезку покажут, что и как происходило.

14' Рахимов и Писарев у нас в студии аналитики. Довольно большая церемония у нас, на жеребьёвках под эгидой УЕФА такого не увидишь. Церемония, понятно, будет снова затянута.

10' Вижу, что больше всего хотят увидеть пару "Спартак" - "Динамо", а многие эксперты желают увидеть матч "Алании" против "красно-белых". Вдруг оба желания не сбудутся?

8' Показывают нам про то, как Владимир Быстров пробовал себя на системе ВАР. Шоу должно быть шоу, что тут можно сказать.

5' Дмитрий Сычёв и Дмитрий Аленичев будут ведущие церемонии.

4' Пока расскажу вам, кто будет участвовать в полуфинальных матчах. Это два клуба из Москвы - "Спартак" и "Динамо", а также "Енисей" и "Алания".