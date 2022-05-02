Стадион: Динамо (Минск)
Позже
История личных встреч
Динамо Минск
БАТЭ
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед
37 матчей
18.9%
29.7%
51.4%
7 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.2%
51.4%
32.4%
6 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.5%
45.9%
40.6%
5 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Путило Антон
|1
|0.2
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0.2
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.2
|Бахар Иван
|1
|0.2
|Бакич Душан
|1
|0.2
|Ложкин Владислав
|1
|0.2
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|2
|0.4
|Бессмертный Дмитрий
|2
|0.4
|Виллюмссон Виллюм
|2 (1)
|0.4
|Милич Неманья
|1
|0.2
|Филипович Александар
|1
|0.2
|Малькевич Владислав
|1
|0.2
|Бочеров Валерий
|1
|0.2
|Artem Shumansky
|1
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
44%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
5
45%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1
Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Минск 2:0 Гомель - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Витебск 3:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 1:2
БАТЭ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3
Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Минск 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Минск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|5.
|Гомель
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Слуцк
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Шахтёр Солигорск
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Витебск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Белшина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|2.
|Неман
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|3.
|Минск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|Ислочь
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Шахтёр Солигорск
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|6.
|Слуцк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Витебск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|БАТЭ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Гомель
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Динамо Минск
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Белшина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|Славия Мозырь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Рух Брест
|0
|-
|0
|17.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Гомель
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Слуцк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Белшина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Ислочь
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Минск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Шахтёр Солигорск
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Неман
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Витебск
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Динамо Минск - БАТЭ
Исход игры
Динамо Минск
9.6% (8)
Ничья
34.9% (29)
БАТЭ
55.4% (46)
Тотал 2.5
Больше
39.74% (31)
Меньше
60.26% (47)
Обе команды забьют
Да
70.51% (55)
Нет
29.49% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (25)
1:2 БАТЭ
28.9% (24)
0:1 БАТЭ
16.9% (14)
1:0 Динамо Минск
4.8% (4)
0:2 БАТЭ
4.8% (4)
2:1 Динамо Минск
3.6% (3)
1:3 БАТЭ
2.4% (2)
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