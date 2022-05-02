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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо Минск
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 84
Динамо Минск 9.5% (8)
X 34.5% (29)
БАТЭ 56% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
БАТЭ
2.90
3.20
2.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Минск
БАТЭ

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед

37 матчей

18.9%
29.7%
51.4%
7 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.2%
51.4%
32.4%
6 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.5%
45.9%
40.6%
5 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
К
1:3
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Путило Антон 1 0.2
Быков Артём Геннадьевич 1 0.2
Виллиам Фуртадо 1 0.2
Бахар Иван 1 0.2
Бакич Душан 1 0.2
Ложкин Владислав 1 0.2
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 2 0.4
Бессмертный Дмитрий 2 0.4
Виллюмссон Виллюм 2 (1) 0.4
Милич Неманья 1 0.2
Филипович Александар 1 0.2
Малькевич Владислав 1 0.2
Бочеров Валерий 1 0.2
Artem Shumansky 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
44%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
5
45%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1
Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Минск 2:0 Гомель - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Витебск 3:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 1:2
БАТЭ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3
Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Минск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Динамо Минск Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Минск Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
5. Гомель 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Слуцк Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Неман Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Ислочь Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Шахтёр Солигорск 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
11. Витебск Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Белшина Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
14. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
15. Динамо-Брест Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
16. Днепр Могилёв Заявка 6 0 1 5 2 - 14 1
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
2. Неман Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
3. Минск Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Ислочь Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Шахтёр Солигорск 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
6. Слуцк Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Витебск Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
8. БАТЭ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Гомель 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торпедо-БелАЗ Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Динамо-Брест Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Арсенал Дзержинск Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Динамо Минск Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Белшина Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
15. Славия Мозырь Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16. Рух Брест 0 - 0
17. Днепр Могилёв Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Динамо Минск Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Гомель 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Энергетик-БГУ Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Славия Мозырь Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Слуцк Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Белшина Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ислочь Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Минск Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Шахтёр Солигорск 0:0 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Неман Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Арсенал Дзержинск Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Витебск Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
15. Днепр Могилёв Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на матч команд, входящих в число безусловных лидеров белорусского футбола. Минское "Динамо" и "БАТЭ" пока что идут без поражений, почти не пропускают, и на данный момент именно эти два клуба выглядят основными претендентами на титул в новом сезоне. Да, чемпионат только стартовал, но тем более интригующим и во многом определяющим видится сегодняшнее противостояние. Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2022, осталось 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 84
Динамо Минск 9.5% (8)
X 34.5% (29)
БАТЭ 56% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
БАТЭ
2.90
3.20
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Минск - БАТЭ онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Минск - БАТЭ

Исход игры
Динамо Минск
9.6% (8)
Ничья
34.9% (29)
БАТЭ
55.4% (46)
Тотал 2.5
Больше
39.74% (31)
Меньше
60.26% (47)
Обе команды забьют
Да
70.51% (55)
Нет
29.49% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (25)
1:2 БАТЭ
28.9% (24)
0:1 БАТЭ
16.9% (14)
1:0 Динамо Минск
4.8% (4)
0:2 БАТЭ
4.8% (4)
2:1 Динамо Минск
3.6% (3)
1:3 БАТЭ
2.4% (2)
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Динамо Минск
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