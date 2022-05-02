Динамо Минск

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Добро пожаловать на матч команд, входящих в число безусловных лидеров белорусского футбола. Минское "Динамо" и "БАТЭ" пока что идут без поражений, почти не пропускают, и на данный момент именно эти два клуба выглядят основными претендентами на титул в новом сезоне. Да, чемпионат только стартовал, но тем более интригующим и во многом определяющим видится сегодняшнее противостояние. Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.