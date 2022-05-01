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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо Минск
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 9
Динамо Минск 11.1% (1)
X 33.3% (3)
БАТЭ 55.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
БАТЭ
3.02
3.36
2.67
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Минск
БАТЭ

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед

37 матчей

18.9%
29.7%
51.4%
7 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.2%
51.4%
32.4%
6 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.5%
45.9%
40.6%
5 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
К
1:3
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Путило Антон 1 0.2
Быков Артём Геннадьевич 1 0.2
Виллиам Фуртадо 1 0.2
Бахар Иван 1 0.2
Бакич Душан 1 0.2
Ложкин Владислав 1 0.2
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 2 0.4
Бессмертный Дмитрий 2 0.4
Виллюмссон Виллюм 2 (1) 0.4
Милич Неманья 1 0.2
Филипович Александар 1 0.2
Малькевич Владислав 1 0.2
Бочеров Валерий 1 0.2
Artem Shumansky 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
44%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
5
45%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1
Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Минск 2:0 Гомель - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Витебск 3:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 1:2
БАТЭ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3
Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Минск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2. Динамо Минск Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Энергетик-БГУ Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Минск Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
5. Гомель Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Неман Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Слуцк Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Ислочь Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Белшина Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
14. Витебск Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
15. Динамо-Брест Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
16. Днепр Могилёв Заявка 5 0 1 4 1 - 12 1
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Неман Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Энергетик-БГУ Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Минск Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Ислочь Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Слуцк Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
6. БАТЭ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шахтёр Солигорск Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Гомель Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Динамо-Брест Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Арсенал Дзержинск Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Динамо Минск Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Белшина Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Славия Мозырь Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15. Витебск Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Рух Брест 0 - 0
17. Днепр Могилёв Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Динамо Минск Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Славия Мозырь Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
4. Гомель Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5. Слуцк Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Белшина Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ислочь Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Минск Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Энергетик-БГУ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Шахтёр Солигорск Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Неман Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Арсенал Дзержинск Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Витебск Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Днепр Могилёв Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2022, осталось 20 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 9
    Динамо Минск 11.1% (1)
    X 33.3% (3)
    БАТЭ 55.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    БАТЭ
    3.02
    3.36
    2.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Минск - БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Минск - БАТЭ

    Исход игры
    Динамо Минск
    12.5% (1)
    Ничья
    37.5% (3)
    БАТЭ
    50% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (3)
    Меньше
    57.14% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (5)
    Нет
    28.57% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (2)
    1:2 БАТЭ
    25% (2)
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    Динамо Минск
    БАТЭ
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