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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Лиллестрём
2:0
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
9' Гол
Петтерссон Том
2:0
33' Гол
Ибрахимай Илльдрен
76' Желтая карточка
Нордли Симен Болькан
90'+4

Ход матча

9'
Петтерссон Том
(Кнудсен Магнус)
1:0
33'
Ибрахимай Илльдрен
2:0
66'
 
Сегберг Эрленд
Хауген Фредрик
66'
 
Torbjoern Kallevaag
Бармен Кристоффер
66'
 
Нордли Симен Болькан
Лима Эриксон
70'
Адамс Акор
Фридьонссон Хольмберт
 
70'
Хелланн Поль-Андре
Ибрахимай Илльдрен
 
76'
 
Нордли Симен Болькан
83'
 
Simen Rafn
Голубович Петар
83'
 
Nikolai Soeyset Hopland
Фельман Давид
90'
Хольст Фредерик
Кнудсен Магнус
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
21
Фридьонссон
Хольмберт
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
19
Дубвик
Исак
8
Хауген
Фредрик
10
Бармен
Кристоффер
7
Лима
Эриксон
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
22
Хеуген
Сигурд
Лиллестрём
3-4-2-1
Олесунн
5-3-2

История личных встреч

Лиллестрём
Олесунн

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

22 матча

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Т
4:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:1
КН
1:3
Т
0:0
Т
1:1
Т
7:1
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
3:0
Т
3:0

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1
Олесунн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0
Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ибрахимай Илльдрен бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Петтерссон Том бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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