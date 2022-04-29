  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Мьёндален
1:1
Второй тайм: 90+'
Брюне
0'
48' Желтая карточка
Herman Kleppa
60' Желтая карточка
Sigurd Groenli
0:1
68' Гол
Ротихеуг Оливер
1:1
84' Гол
Сольберг Йоаким
90'+3
23
Thomas
Kinn
21
Herman
Kleppa
12
Накким
Маркус
4
Хансен
Адриан
Александер
5
Эверби
Сиверт
20
Тум
Исаак
6
Сольберг
Йоаким
14
Matias
Belli
Moldskred
8
Свеен
Оле
11
Ольсен
Мейнхард
9
Стокке
Беньямин
12
Хадая
Элиас
19
Tobias
Guddal
45
Christian
Roeer
5
Балдвинссон
Рогви
14
Daniel
Hermansson
16
Andreas
Dybevik
6
Henning
Romslo
2
Ротихеуг
Оливер
10
Robert
Undheim
9
Arne
Gunnes
17
Sigurd
Groenli
Мьёндален
4-2-3-1
Брюне
3-4-3

История личных встреч

Мьёндален
Брюне

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
0:5
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:1
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
5:1
А
1:0
А
2:1
ТМС
0:6

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0
Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2
Брюне
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1
Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль - Брюне 0:0 Брюне - Мольде 1:4 Брюне - Старт 4:2 Хам-Кам - Брюне 3:0 Брюне - Олесунн 2:3
  • Желтая карточка
    60'
    Sigurd Groenli получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Herman Kleppa уходит с поля. Brinder Singh выходит вместо него
  • Желтая карточка
    48'
    Herman Kleppa получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Брюне
1.73
3.94
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьёндален 1:1 Брюне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мьёндален
Брюне
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 