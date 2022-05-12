Стадион: Альфхейм Зрители: 2033
13' Желтая карточкаНильсен Лассе
1:0
67' ГолКитолано Эрик
90' Желтая карточкаХаугор Якоб
Ход матча
13'
67'
87'
90'
90'
Статистика матча
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3 Удары по воротам 3
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3 Удары в створ 2
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5 Угловые 0
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1 Офсайды 0
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14 Нарушения правил 16
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1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
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2 Замены 1
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45 Владение мячом, % 55
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Daniel Bassi
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60 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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26 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
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21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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14 Удаль ХенрикНападающий
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19 Ятта СидиНападающий
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-
27 Jacob Eng
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Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Тромсё
Волеренга
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
34 матча
32.4%
17.6%
50%
11 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1