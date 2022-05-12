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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 2033
Тромсё
1:0
Конец матча
Волеренга
0'
13' Желтая карточка
Нильсен Лассе
1:0
67' Гол
Китолано Эрик
90' Желтая карточка
Хаугор Якоб
90'+4

Ход матча

13'
Нильсен Лассе
 
24'
 
Ятта Сиди
Странд Петтер
67'
Китолано Эрик
(Нильсен Лассе III)
1:0
73'
Енссен Андерс
Псише Кристоф
 
73'
Туоминен Яссе
Китолано Эрик
 
79'
 
Удаль Хенрик
Ятта Сиди
87'
 
Jacob Eng
Доннум Арон
90'
Винтер Феликс
 
90'
Хаугор Якоб
 
90'
Каманси Уоррен
Эбийе Мозес
 
90'
Кьелсруд Вик Исак
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
7
Винтер
Феликс
25
Нильсен
Лассе
III
17
Китолано
Эрик
9
Эбийе
Мозес
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
17
Кристенсен
Тобиас
24
Странд
Петтер
26
Доннум
Арон
9
Кьяртанссон
Видар
10
Сахрауи
Осам
Тромсё
3-5-2
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Волеренга

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

34 матча

32.4%
17.6%
50%
11 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:1
ТМК
3:4
Т
0:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
3:0
К
3:3
Т
3:0
ТМК
0:3
Т
0:0
Т
2:4
Т
0:3
Т
4:0
Т
1:0
Т
4:5
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
4:1
Т
2:0
ТМС
0:2
Т
3:0
Т
2:1
ТМС
2:1
КН
4:3
Т
2:0
Т
2:4
ТМС
1:2
Т
0:0
КН
0:2
Т
2:0
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 24'
    Странд Петтер уходит с поля. Seedy Jatta выходит вместо него
  • Желтая карточка
    13'
    Нильсен Лассе III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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