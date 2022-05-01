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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига

2021-2022

Стадион:
Морейренсе
0:1
Первый тайм: 45+'
Боавишта
0'
0:1
20' Гол
Горре Кенджи
23' Желтая карточка
Муса Петар
41' Желтая карточка
Вукотич Илия
45'+2

Ход матча

20'
0:1
Горре Кенджи
(Вукотич Илия)
23'
 
Муса Петар
39'
Франко Гонсало
Миральяс Кевин
 
41'
 
Вукотич Илия
Прогнозы 100
Морейренсе 50% (50)
X 33% (33)
Боавишта 17% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Боавишта
2.27
3.30
3.47
Все Коэффициенты
14
Пасинато
Матеус
77
Паулинью
Паулу
28
Сантос
Пабло
3
Росич
Лазар
23
Frimpong
16
Мане
Сори
35
Жефферсон
IV
13
Силва
Матеус
II
87
Миральяс
Кевин
18
Амадор
Педру
99
Мартинс
Рафаэл
VI
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
42
Макута
Гайус
20
Феррейра
Филипе
9
Муса
Петар
7
Горре
Кенджи
Морейренсе
4-2-3-1
Боавишта
3-5-2

История личных встреч

Морейренсе
Боавишта

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 0.19
Мартинс Рафаэл VI 6 (1) 0.19
Ян III 5 (2) 0.16
Жефферсон IV 2 0.06
Витория Стивен 2 (1) 0.06
Ласерда Дерик 1 0.03
Перес Фелипе 1 0.03
Миральяс Кевин 1 0.03
Паулинью Паулу 1 0.03
Валтерсон 1 0.03
Сантос Пабло 1 0.03
Камара Ибраима III 0 0
Амадор Педру 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 10 0.31
Зауэр Густаво 6 (2) 0.19
Хамаче Янис 4 (1) 0.13
Нжие Юсуфа 4 0.13
Горре Кенджи 3 0.09
Макута Гайус 2 0.06
Де Сантис Джериел 2 0.06
Абаскаль Родриго 1 0.03
Гарсия Хави 1 0.03
Сантос Луис 1 0.03
Илори Тьягу 1 0.03
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пачеку Фабиу 9 2
Витория Стивен 9 2
Жорж Артур 9 0
Камара Ибраима III 8 0
Росич Лазар 7 0
Паулинью Паулу 5 0
Валтерсон 5 0
Ян III 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Мартинс Рафаэл VI 4 0
Кевин 4 0
Луис Андре V 3 0
Перес Фелипе 3 0
Соареш Филипе 3 0
Пасинато Матеус 3 0
Франко Гонсало 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Frimpong 2 0
Жефферсон IV 2 0
Сантос Пабло 2 0
Конте Абду 2 0
Галего 2 0
Ямбор Никола 1 0
Рамос Рубен 1 0
Амадор Педру 1 0
Силва Матеус II 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 12 0
Поросо Джаксон 10 1
Абаскаль Родриго 9 1
Муса Петар 10 0
Зауэр Густаво 7 1
Сантос Натан 6 1
Горре Кенджи 7 0
Макута Гайус 5 1
Де Сантис Джериел 6 0
Кэннон Реджи 4 1
Гарсия Хави 5 0
Хамаче Янис 5 0
Нжие Юсуфа 4 0
Вукотич Илия 4 0
Бракалли Рафаэл 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Сантос Луис 1 1
Мораиш Тиагу 1 1
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
22 Не забивали 20
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
4
27%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

20
29
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
5%
5
17%
1-15
5
25%
4
14%
16-30
5
25%
5
17%
31-45
1
5%
7
24%
46-60
3
15%
5
17%
61-75
5
25%
3
10%
76-90

Забито

10
20
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 17
0
0%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
4
40%
5
25%
76-90

Пропущено

28
18
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
6
21%
5
28%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
8
29%
5
28%
61-75
6
21%
2
11%
76-90

Забито

27
35
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 6
1
4%
4
11%
1-15
5
19%
6
17%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
3
11%
7
20%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
9
33%
9
26%
76-90

Пропущено

48
47
22 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 25
2
4%
6
13%
1-15
9
19%
8
17%
16-30
11
23%
10
21%
31-45
4
8%
8
17%
46-60
11
23%
10
21%
61-75
11
23%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Тондела 2:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1
Пасуш де Феррейра - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Маритиму 0:1 Арока - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2
Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 32 27 4 1 83 - 22 85
2. Спортинг Л Заявка 31 24 4 3 62 - 20 76
3. Бенфика Заявка 32 22 5 5 76 - 29 71
4. Брага Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Жил Висенте Заявка 31 12 12 7 43 - 33 48
6. Витория Гимарайнш Заявка 32 12 8 12 44 - 40 44
7. Пасуш де Феррейра Заявка 31 9 10 12 28 - 39 37
8. Маритиму Заявка 32 9 10 13 38 - 42 37
9. Санта-Клара Заявка 32 8 13 11 36 - 50 37
10. Боавишта 1:0 Заявка 32 7 15 10 35 - 48 36
11. Эшторил Заявка 32 8 12 12 35 - 41 36
12. Портимоненсе Заявка 32 9 8 15 28 - 42 35
13. Фамаликан Заявка 32 7 12 13 39 - 47 33
14. Визела Заявка 32 7 11 14 35 - 53 32
15. Арока Заявка 32 7 9 16 30 - 53 30
16. Морейренсе 0:1 Заявка 32 6 8 18 28 - 48 26
17. Тондела Заявка 31 7 5 19 38 - 61 26
18. Белененсеш Заявка 32 5 10 17 21 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 14 2 0 48 - 11 44
2. Спортинг Л Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
3. Бенфика Заявка 16 10 3 3 36 - 15 33
4. Брага Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
5. Санта-Клара Заявка 16 7 6 3 22 - 23 27
6. Витория Гимарайнш Заявка 16 8 3 5 29 - 20 27
7. Жил Висенте Заявка 16 5 6 5 22 - 19 21
8. Боавишта 1:0 Заявка 16 4 9 3 19 - 19 21
9. Пасуш де Феррейра Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
10. Фамаликан Заявка 16 4 7 5 19 - 19 19
11. Маритиму Заявка 16 4 6 6 19 - 16 18
12. Визела Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
13. Белененсеш Заявка 16 5 3 8 13 - 27 18
14. Арока Заявка 16 5 3 8 15 - 29 18
15. Эшторил Заявка 16 3 8 5 20 - 21 17
16. Портимоненсе Заявка 16 4 4 8 13 - 19 16
17. Морейренсе 0:1 Заявка 16 4 3 9 17 - 21 15
18. Тондела Заявка 16 4 3 9 22 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 13 2 1 35 - 11 41
2. Спортинг Л Заявка 16 12 3 1 36 - 13 39
3. Бенфика Заявка 16 12 2 2 40 - 14 38
4. Брага Заявка 16 9 4 3 23 - 15 31
5. Жил Висенте Заявка 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Эшторил Заявка 16 5 4 7 15 - 20 19
7. Маритиму Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
8. Портимоненсе Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
9. Витория Гимарайнш Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 10 - 20 17
11. Боавишта 1:0 Заявка 16 3 6 7 16 - 29 15
12. Фамаликан Заявка 16 3 5 8 20 - 28 14
13. Визела Заявка 16 3 5 8 20 - 33 14
14. Арока Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15. Морейренсе 0:1 Заявка 16 2 5 9 11 - 27 11
16. Тондела Заявка 15 3 2 10 16 - 30 11
17. Санта-Клара Заявка 16 1 7 8 14 - 27 10
18. Белененсеш Заявка 16 0 7 9 8 - 25 7
Прогнозы 100
Морейренсе 50% (50)
X 33% (33)
Боавишта 17% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Боавишта
2.27
3.30
3.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Морейренсе 0:1 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Боавишта

Исход игры
Морейренсе
50% (50)
Ничья
33% (33)
Боавишта
17% (17)
Тотал 2.5
Больше
23% (23)
Меньше
77% (77)
Обе команды забьют
Да
52% (52)
Нет
48% (48)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
36% (36)
1:1 Ничья
29% (29)
2:1 Морейренсе
13% (13)
1:2 Боавишта
8% (8)
0:1 Боавишта
7% (7)
2:2 Ничья
2% (2)
0:0 Ничья
2% (2)
0:2 Боавишта
2% (2)
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