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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига

2021-2022

Стадион:
Морейренсе
1:2
Конец матча
Боавишта
0'
0:1
20' Гол
Горре Кенджи
23' Желтая карточка
Муса Петар
41' Желтая карточка
Вукотич Илия
45' Желтая карточка
Мальейру Педро
67' Желтая карточка
Луис Андре
76' Желтая карточка
Жефферсон
83' Желтая карточка
Мане Сори
1:1
89' Гол
Мартинс Рафаэл
1:2
90' Гол
Муса Петар
90' Вторая желтая карточка
Муса Петар
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Бракалли Рафаэл
90'+13
14
Пасинато
Матеус
77
Паулинью
Паулу
28
Сантос
Пабло
3
Росич
Лазар
23
Frimpong
16
Мане
Сори
35
Жефферсон
IV
13
Силва
Матеус
II
87
Миральяс
Кевин
18
Амадор
Педру
99
Мартинс
Рафаэл
VI
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
42
Макута
Гайус
20
Феррейра
Филипе
9
Муса
Петар
7
Горре
Кенджи
Морейренсе
4-2-3-1
Боавишта
3-5-2

История личных встреч

Морейренсе
Боавишта

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 7 (1) 0.22
Луис Андре V 6 0.19
Ян III 5 (2) 0.16
Жефферсон IV 2 0.06
Витория Стивен 2 (1) 0.06
Ласерда Дерик 1 0.03
Перес Фелипе 1 0.03
Миральяс Кевин 1 0.03
Паулинью Паулу 1 0.03
Валтерсон 1 0.03
Сантос Пабло 1 0.03
Камара Ибраима III 0 0
Амадор Педру 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 11 0.34
Зауэр Густаво 6 (2) 0.19
Хамаче Янис 4 (1) 0.13
Нжие Юсуфа 4 0.13
Горре Кенджи 3 0.09
Макута Гайус 2 0.06
Де Сантис Джериел 2 0.06
Абаскаль Родриго 1 0.03
Гарсия Хави 1 0.03
Сантос Луис 1 0.03
Илори Тьягу 1 0.03
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Вукотич Илия 0 0
Авазьем Чидозье 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пачеку Фабиу 9 2
Витория Стивен 9 2
Жорж Артур 9 0
Камара Ибраима III 8 0
Росич Лазар 7 0
Паулинью Паулу 5 0
Валтерсон 5 0
Ян III 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Луис Андре V 4 0
Мартинс Рафаэл VI 4 0
Кевин 4 0
Перес Фелипе 3 0
Жефферсон IV 3 0
Соареш Филипе 3 0
Пасинато Матеус 3 0
Франко Гонсало 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Frimpong 2 0
Сантос Пабло 2 0
Конте Абду 2 0
Галего 2 0
Ямбор Никола 1 0
Рамос Рубен 1 0
Мане Сори 1 0
Амадор Педру 1 0
Силва Матеус II 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 12 0
Муса Петар 10 1
Поросо Джаксон 10 1
Абаскаль Родриго 9 1
Зауэр Густаво 7 1
Сантос Натан 6 1
Горре Кенджи 7 0
Макута Гайус 5 1
Де Сантис Джериел 6 0
Кэннон Реджи 4 1
Гарсия Хави 5 0
Вукотич Илия 5 0
Хамаче Янис 5 0
Бракалли Рафаэл 4 0
Нжие Юсуфа 4 0
Феррейра Филипе 3 0
Сантос Луис 1 1
Мораиш Тиагу 1 1
Мальейру Педро 2 0
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
1
6%
1
6%
1-15
4
22%
5
29%
29%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
30
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
1
5%
5
17%
1-15
6
27%
4
13%
16-30
5
23%
5
17%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
6
27%
4
13%
76-90

Забито

10
20
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 18
0
0%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
4
40%
5
25%
76-90

Пропущено

28
18
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
6
21%
5
28%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
8
29%
5
28%
61-75
6
21%
2
11%
76-90

Забито

28
37
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 6
1
4%
4
11%
1-15
5
18%
7
19%
16-30
4
14%
6
16%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
5
18%
3
8%
61-75
10
36%
10
27%
76-90

Пропущено

50
48
23 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 26
2
4%
6
13%
1-15
10
20%
8
17%
16-30
11
22%
10
21%
31-45
4
8%
8
17%
46-60
11
22%
10
21%
61-75
12
24%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Тондела 2:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1
Пасуш де Феррейра - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Маритиму 0:1 Арока - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2
Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 32 27 4 1 83 - 22 85
2. Спортинг Л Заявка 31 24 4 3 62 - 20 76
3. Бенфика Заявка 32 22 5 5 76 - 29 71
4. Брага Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Жил Висенте Заявка 31 12 12 7 43 - 33 48
6. Витория Гимарайнш Заявка 32 12 8 12 44 - 40 44
7. Пасуш де Феррейра Заявка 31 9 10 12 28 - 39 37
8. Маритиму Заявка 32 9 10 13 38 - 42 37
9. Санта-Клара Заявка 32 8 13 11 36 - 50 37
10. Боавишта Заявка 32 7 15 10 36 - 49 36
11. Эшторил Заявка 32 8 12 12 35 - 41 36
12. Портимоненсе Заявка 32 9 8 15 28 - 42 35
13. Фамаликан Заявка 32 7 12 13 39 - 47 33
14. Визела Заявка 32 7 11 14 35 - 53 32
15. Арока Заявка 32 7 9 16 30 - 53 30
16. Морейренсе Заявка 32 6 8 18 29 - 49 26
17. Тондела Заявка 31 7 5 19 38 - 61 26
18. Белененсеш Заявка 32 5 10 17 21 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 14 2 0 48 - 11 44
2. Спортинг Л Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
3. Бенфика Заявка 16 10 3 3 36 - 15 33
4. Брага Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
5. Санта-Клара Заявка 16 7 6 3 22 - 23 27
6. Витория Гимарайнш Заявка 16 8 3 5 29 - 20 27
7. Жил Висенте Заявка 16 5 6 5 22 - 19 21
8. Боавишта Заявка 16 4 9 3 19 - 19 21
9. Пасуш де Феррейра Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
10. Фамаликан Заявка 16 4 7 5 19 - 19 19
11. Маритиму Заявка 16 4 6 6 19 - 16 18
12. Визела Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
13. Белененсеш Заявка 16 5 3 8 13 - 27 18
14. Арока Заявка 16 5 3 8 15 - 29 18
15. Эшторил Заявка 16 3 8 5 20 - 21 17
16. Портимоненсе Заявка 16 4 4 8 13 - 19 16
17. Морейренсе Заявка 16 4 3 9 18 - 22 15
18. Тондела Заявка 16 4 3 9 22 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 13 2 1 35 - 11 41
2. Спортинг Л Заявка 16 12 3 1 36 - 13 39
3. Бенфика Заявка 16 12 2 2 40 - 14 38
4. Брага Заявка 16 9 4 3 23 - 15 31
5. Жил Висенте Заявка 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Эшторил Заявка 16 5 4 7 15 - 20 19
7. Маритиму Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
8. Портимоненсе Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
9. Витория Гимарайнш Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 10 - 20 17
11. Боавишта Заявка 16 3 6 7 17 - 30 15
12. Фамаликан Заявка 16 3 5 8 20 - 28 14
13. Визела Заявка 16 3 5 8 20 - 33 14
14. Арока Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 16 2 5 9 11 - 27 11
16. Тондела Заявка 15 3 2 10 16 - 30 11
17. Санта-Клара Заявка 16 1 7 8 14 - 27 10
18. Белененсеш Заявка 16 0 7 9 8 - 25 7
  • Второй тайм
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Бракалли Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    УДАЛЕНИЕ! - Паулинью Паулу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Муса Петар получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Муса Петар бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Педро Мальейро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Вукотич Илия получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Миральяс Кевин уходит с поля. Гонсало Франко выходит вместо него
    • Желтая карточка
      23'
      Муса Петар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Горре Кенджи бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 100
    Морейренсе 50% (50)
    X 33% (33)
    Боавишта 17% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Морейренсе 1:2 Боавишта онлайн

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    Прогнозы на матч Морейренсе 1:2 Боавишта

    Исход игры
    Морейренсе
    50% (50)
    Ничья
    33% (33)
    Боавишта
    17% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    23% (23)
    Меньше
    77% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (52)
    Нет
    48% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Морейренсе
    36% (36)
    1:1 Ничья
    29% (29)
    2:1 Морейренсе
    13% (13)
    1:2 Боавишта
    8% (8)
    0:1 Боавишта
    7% (7)
    0:2 Боавишта
    2% (2)
    2:2 Ничья
    2% (2)
    0:0 Ничья
    2% (2)
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