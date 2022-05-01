Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
1:2
Конец матча
0:1
20' ГолГорре Кенджи
23' Желтая карточкаМуса Петар
41' Желтая карточкаВукотич Илия
45' Желтая карточкаМальейру Педро
67' Желтая карточкаЛуис Андре
76' Желтая карточкаЖефферсон
83' Желтая карточкаМане Сори
1:1
89' ГолМартинс Рафаэл
1:2
90' ГолМуса Петар
90' Вторая желтая карточкаМуса Петар
90' Желтая карточкаБракалли Рафаэл
Ход матча
20'
0:1
23'
41'
45'
67'
76'
83'
89'
1:1
90'
1:2
90'
90'
90'
28
Сантос
Пабло
23
Frimpong
16
Мане
Сори
35
Жефферсон
IV
18
Амадор
Педру
18
Вукотич
Илия
42
Макута
Гайус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
- Защитник
-
23 FrimpongЗащитник
-
16 Мане СориПолузащитник
-
35 ЖефферсонПолузащитник
-
13 Матеус СилваПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Амадор ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ГалегоПолузащитник
-
66 Рамос РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
22 Сантос НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Морейренсе
Боавишта
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|7 (1)
|0.22
|Луис Андре V
|6
|0.19
|Ян III
|5 (2)
|0.16
|Жефферсон IV
|2
|0.06
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.06
|Ласерда Дерик
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|1
|0.03
|Миральяс Кевин
|1
|0.03
|Паулинью Паулу
|1
|0.03
|Валтерсон
|1
|0.03
|Сантос Пабло
|1
|0.03
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|11
|0.34
|Зауэр Густаво
|6 (2)
|0.19
|Хамаче Янис
|4 (1)
|0.13
|Нжие Юсуфа
|4
|0.13
|Горре Кенджи
|3
|0.09
|Макута Гайус
|2
|0.06
|Де Сантис Джериел
|2
|0.06
|Абаскаль Родриго
|1
|0.03
|Гарсия Хави
|1
|0.03
|Сантос Луис
|1
|0.03
|Илори Тьягу
|1
|0.03
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Вукотич Илия
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пачеку Фабиу
|9
|2
|Витория Стивен
|9
|2
|Жорж Артур
|9
|0
|Камара Ибраима III
|8
|0
|Росич Лазар
|7
|0
|Паулинью Паулу
|5
|0
|Валтерсон
|5
|0
|Ян III
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Луис Андре V
|4
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|4
|0
|Кевин
|4
|0
|Перес Фелипе
|3
|0
|Жефферсон IV
|3
|0
|Соареш Филипе
|3
|0
|Пасинато Матеус
|3
|0
|Франко Гонсало
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Frimpong
|2
|0
|Сантос Пабло
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Галего
|2
|0
|Ямбор Никола
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Мане Сори
|1
|0
|Амадор Педру
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|12
|0
|Муса Петар
|10
|1
|Поросо Джаксон
|10
|1
|Абаскаль Родриго
|9
|1
|Зауэр Густаво
|7
|1
|Сантос Натан
|6
|1
|Горре Кенджи
|7
|0
|Макута Гайус
|5
|1
|Де Сантис Джериел
|6
|0
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Гарсия Хави
|5
|0
|Вукотич Илия
|5
|0
|Хамаче Янис
|5
|0
|Бракалли Рафаэл
|4
|0
|Нжие Юсуфа
|4
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Сантос Луис
|1
|1
|Мораиш Тиагу
|1
|1
|Мальейру Педро
|2
|0
|Илори Тьягу
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
1
6%
1
6%
1-15
4
22%
5
29%
29%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
30
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
1
5%
5
17%
1-15
6
27%
4
13%
16-30
5
23%
5
17%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
6
27%
4
13%
76-90
Забито
10
20
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 18
0
0%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
4
40%
5
25%
76-90
Пропущено
28
18
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
6
21%
5
28%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
8
29%
5
28%
61-75
6
21%
2
11%
76-90
Забито
28
37
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 6
1
4%
4
11%
1-15
5
18%
7
19%
16-30
4
14%
6
16%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
5
18%
3
8%
61-75
10
36%
10
27%
76-90
Пропущено
50
48
23 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 26
2
4%
6
13%
1-15
10
20%
8
17%
16-30
11
22%
10
21%
31-45
4
8%
8
17%
46-60
11
22%
10
21%
61-75
12
24%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Тондела 2:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1
Пасуш де Феррейра - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Маритиму 0:1 Арока - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2
Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|83 - 22
|85
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|62 - 20
|76
|3.
|Бенфика
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|76 - 29
|71
|4.
|Брага
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|43 - 33
|48
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|44 - 40
|44
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|28 - 39
|37
|8.
|Маритиму
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|38 - 42
|37
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|36 - 50
|37
|10.
|Боавишта
|Заявка
|32
|7
|15
|10
|36 - 49
|36
|11.
|Эшторил
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|35 - 41
|36
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|28 - 42
|35
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|39 - 47
|33
|14.
|Визела
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 53
|32
|15.
|Арока
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|30 - 53
|30
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|29 - 49
|26
|17.
|Тондела
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|38 - 61
|26
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|21 - 52
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|48 - 11
|44
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 23
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|29 - 20
|27
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 19
|21
|8.
|Боавишта
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|19 - 19
|21
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 19
|19
|11.
|Маритиму
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 16
|18
|12.
|Визела
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|13 - 27
|18
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 29
|18
|15.
|Эшторил
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 22
|15
|18.
|Тондела
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 11
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|36 - 13
|39
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|40 - 14
|38
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 15
|31
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Эшторил
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|7.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|10 - 20
|17
|11.
|Боавишта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 30
|15
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 28
|14
|13.
|Визела
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 33
|14
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 27
|11
|16.
|Тондела
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 30
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|14 - 27
|10
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
Прогнозы на матч Морейренсе 1:2 Боавишта
Исход игры
Морейренсе
50% (50)
Ничья
33% (33)
Боавишта
17% (17)
Тотал 2.5
Больше
23% (23)
Меньше
77% (77)
Обе команды забьют
Да
52% (52)
Нет
48% (48)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
36% (36)
1:1 Ничья
29% (29)
2:1 Морейренсе
13% (13)
1:2 Боавишта
8% (8)
0:1 Боавишта
7% (7)
0:2 Боавишта
2% (2)
2:2 Ничья
2% (2)
0:0 Ничья
2% (2)
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