Стадион: Стадио Олимпико
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История личных встреч
Ювентус
Интер Милан
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
43 матча
46.5%
25.6%
27.9%
20 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.9%
53.5%
18.6%
12 побед 23 ничьи 8 побед
Второй тайм
32.6%
41.9%
25.5%
14 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|0.5
|Куадрадо Хуан
|1
|0.25
|Данило Луис
|1
|0.25
|Ругани Даниэле
|1
|0.25
|Бернардески Федерико
|1
|0.25
|Мората Альваро
|1 (1)
|0.25
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|2
|0.5
|Мартинес Лаутаро
|2
|0.5
|Джеко Эдин
|1
|0.25
|Раноккия Андреа
|1
|0.25
|Сенси Стефано
|1
|0.25
|Госенс Робин
|1
|0.25
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Корреа Хоакин
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0
Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1
Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Ювентус
0 Интер Милан
Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан
Исход игры
Ювентус
48.7% (19)
Ничья
23.1% (9)
Интер Милан
28.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
91.67% (33)
Нет
8.33% (3)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
38.5% (15)
1:1 Ничья
20.5% (8)
1:2 Интер Милан
20.5% (8)
0:1 Интер Милан
5.1% (2)
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