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  4. Кубок 2021-2022

Италия: Кубок

2021-2022

Стадион:
Ювентус
 
Позже
Интер Милан

История личных встреч

Ювентус
Интер Милан

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

43 матча

46.5%
25.6%
27.9%
20 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.9%
53.5%
18.6%
12 побед 23 ничьи 8 побед

Второй тайм

32.6%
41.9%
25.5%
14 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.5
Куадрадо Хуан 1 0.25
Данило Луис 1 0.25
Ругани Даниэле 1 0.25
Бернардески Федерико 1 0.25
Мората Альваро 1 (1) 0.25
Локателли Мануэль 0 0
Мело Артур 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 0.5
Мартинес Лаутаро 2 0.5
Джеко Эдин 1 0.25
Раноккия Андреа 1 0.25
Сенси Стефано 1 0.25
Госенс Робин 1 0.25
Дармиан Маттео 0 0
Перишич Иван 0 0
Брозович Марсело 0 0
Корреа Хоакин 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Шильо Маттиа 2 0
Алекс Сандро 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0
Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1
Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1
1/8 финала
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
1/4 финала
2 Аталанта
3 Фиорентина
2 Ювентус
1 Сассуоло
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
1/2 финала
0 Фиорентина
3 Ювентус
0 Милан
3 Интер Милан
Финал
0 Ювентус
0 Интер Милан
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2022, осталось 2 дня 18 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Ювентус 48.7% (19)
    X 23.1% (9)
    Интер Милан 28.2% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Интер Милан
    3.32
    3.60
    2.36
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    Новости
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    Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан

    Исход игры
    Ювентус
    48.7% (19)
    Ничья
    23.1% (9)
    Интер Милан
    28.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (33)
    Нет
    8.33% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    38.5% (15)
    1:1 Ничья
    20.5% (8)
    1:2 Интер Милан
    20.5% (8)
    0:1 Интер Милан
    5.1% (2)
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