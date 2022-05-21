Хёлер при попытке пройти вперёд по левому флангу налетел на Клостерманна в игровом эпизоде и получил небольшое повреждение. Форвард "Фрайбурга" не спешил подниматься с газона, пришлось Саше Штегеманну остановить игру.

Всё нормально с Хёлером, показал форвард "Фрайбурга", что он готов продолжать матч.

С правого фланга последовала подача в центр к линии штрафной площади, Шаллаи под давлением Симакана не смог зацепиться за мяч.

Орбан на своей половине поля нарушил правила против Шаллаи. "Фрайбург" заработал неплохой стандарт.

Грифо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Орбан головой выбил мяч на левый фланг, подбор был за Силвой, но о контратаке "Лейпциг" и не думал.

Шлоттербек в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Силвы.

Лаймер теперь уже в центре поля взял и толкнул Шаллаи, который просто стоял рядом с мячом, начинают закипать страсти на поле. Пока Саша Штегеманн не спешит показывать жёлтые карточки.

Симакан из центра поля выполнил неудачный заброс на ход Форсбергу по правому флангу, мяч без всякого труда перехватил Линхарт.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Эггештайн!!! Через левый фланг игроки "Фрайбурга" за счёт длинного заброса к левому углу штрафной площади разогнали атаку, хороший заброс сделал Грифо, далее последовал прострел в центр к линии штрафной площади от Гюнтера, Шаллаи под давлением соперника подыграл себе рукой, как казалось, далее последовала скидка чуть назад в радиус штрафной площади, Эггештайн хорошо набежал на мяч и вколотил его под левую штангу.

Саша Штегеманн послушал судей из комнаты VAR и в итоге принял решение засчитать гол, умышленной игры рукой судьи не зафиксировали.

Эггештайн вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч полетел не очень сильно и точно в руки Гулачи.

Нкунку вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением соперника Кристофер не смог завершить момент ударом по воротам.

"Фрайбург" перехватил контроль над мячом и старается вновь очень сильно сбить темп матча.

Силва на левом углу штрафной площади под давлением соперников практически потерял мяч, но тут Хёфлер взял и головой сбросил мяч к линии вратарской, где был Нкунку, Кристофер в итоге пробил по воротам, Флеккен успел вскинуть руку и задеть мяч, но тот продолжил путь в ворота, однако уже буквально с линии ворот его успел выбить Шлоттербек.

Гульде из глубины поля выполнил заброс на ход Шаллаи, атакующий полузащитник "Фрайбурга" забрался в небольшой офсайд.

18' Шлоттербек из центра поля выполнил заброс на ход Шаллаи к левому углу штрафной площади, Роланд в борьбе с Симаканом оказался на газоне, Саша Штегеманн показал, что будет удар от ворот.

17' Болельщики "Лейпцига" уже начали за воротами "Фрайбурга" активно жечь файеры, диктор по стадиону уже вынужден был сделать объявление, но разве кто-то его будет слушать?

16' Нкунку с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Хенрихс под давлением соперников не смог нанести точный удар головой по воротам.

15' Форсберг вошёл в штрафную площадь с левого фланга после удачного рикошета от Хёфлера, далее Эмиль пробил в ближний угол ворот Флеккен отбил мяч перед собой, Силва скатил мяч на Нкунку, Кристофер пробил по воротам, мяч попал в защитника "Фрайбурга" и улетел на угловой.

14' "Фрайбург" пока предпочитает играть от обороны, что никого не должно удивлять, при этом команда Кристиана Штрайха умеет действовать на контратаках.

13' Осторожно в том, плане, что темп матча у нас довольно средний, а при такой игре держать оборону намного проще.

12' "Олимпштадион" сегодня конечно же заполнен полностью, болельщики "Фрайбурга" и "Лейпцига" активно поддерживают свои команды, но пока футболисты всё же действуют достаточно осторожно.

11' Грифо со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Нкунку головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

10' Клостерманн на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Шаллаи. "Фрайбург" заработал достаточно опасный стандарт.