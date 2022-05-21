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Германия: Кубок

2021-2022

Стадион:
Фрайбург
1:0
Первый тайм: 32'
РБ Лейпциг

Ход матча

19'
Эггештайн Максимилиан
(Шаллаи Роланд)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 121
Фрайбург 10.7% (13)
X 18.2% (22)
РБ Лейпциг 71.1% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
РБ Лейпциг
3.82
3.86
4.06
Все Коэффициенты
Новости
26
Флеккен
Марк
5
Гульде
Мануэль
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
16
Клостерманн
Лукас
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
39
Хенрихс
Бенджамин
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Фрайбург
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
РБ Лейпциг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (2) 0.67
Петерсен Нильс 2 0.33
Демирович Эрмедин 1 0.17
Хёфлер Николас 1 0.17
Шмид Жонатан 1 0.17
Шаллаи Роланд 1 0.17
Шлоттербек Кевен 1 0.17
Шаде Кевин 1 0.17
Хёлер Лукас 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 3 0.5
Андре Силва 2 (1) 0.33
Собослаи Доминик 2 0.33
Поульсен Юссуф 1 0.17
Ольмо Дани 1 0.17
Форсберг Эмиль 1 0.17
Орбан Вилли 1 0.17
Лаймер Конрад 1 0.17
Айдара Амаду 1 0.17
Клостерманн Лукас 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюблер Лукас 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 2 0
Лаймер Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
15%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
2
15%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
2
15%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1
РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
  • Первый тайм
  • Судья
    33'
    Лаймер теперь уже в центре поля взял и толкнул Шаллаи, который просто стоял рядом с мячом, начинают закипать страсти на поле. Пока Саша Штегеманн не спешит показывать жёлтые карточки. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Шлоттербек в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Силвы. 
  • 31'
    Грифо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Орбан головой выбил мяч на левый фланг, подбор был за Силвой, но о контратаке "Лейпциг" и не думал. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Орбан на своей половине поля нарушил правила против Шаллаи. "Фрайбург" заработал неплохой стандарт. 
  • 29'
    С правого фланга последовала подача в центр к линии штрафной площади, Шаллаи под давлением Симакана не смог зацепиться за мяч. 
  • 28'
    Всё нормально с Хёлером, показал форвард "Фрайбурга", что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Хёлер при попытке пройти вперёд по левому флангу налетел на Клостерманна в игровом эпизоде и получил небольшое повреждение. Форвард "Фрайбурга" не спешил подниматься с газона, пришлось Саше Штегеманну остановить игру. 
  • Офсайд
    26'
    Гульде из глубины поля выполнил заброс на ход Шаллаи, атакующий полузащитник "Фрайбурга" забрался в небольшой офсайд. 
  • Опасный момент
    25'
    Силва на левом углу штрафной площади под давлением соперников практически потерял мяч, но тут Хёфлер взял и головой сбросил мяч к линии вратарской, где был Нкунку, Кристофер в итоге пробил по воротам, Флеккен успел вскинуть руку и задеть мяч, но тот продолжил путь в ворота, однако уже буквально с линии ворот его успел выбить Шлоттербек. 
  • 24'
    "Фрайбург" перехватил контроль над мячом и старается вновь очень сильно сбить темп матча. 
  • 23'
    Нкунку вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением соперника Кристофер не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 22'
    Эггештайн вновь пробил по воротам из-за  пределов штрафной площади, на этот раз мяч полетел не очень сильно и точно в руки Гулачи. 
  • Судья
    21'
    Саша Штегеманн послушал судей из комнаты VAR и в итоге принял решение засчитать гол, умышленной игры рукой судьи не зафиксировали. 
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Эггештайн!!! Через левый фланг игроки "Фрайбурга" за счёт длинного заброса к левому углу штрафной площади разогнали атаку, хороший заброс сделал Грифо, далее последовал прострел в центр к линии штрафной площади от Гюнтера, Шаллаи под давлением соперника подыграл себе рукой, как казалось, далее последовала скидка чуть назад в радиус штрафной площади, Эггештайн хорошо набежал на мяч и вколотил его под левую штангу. 
  • 19'
    Симакан из центра поля выполнил неудачный заброс на ход Форсбергу по правому флангу, мяч без всякого труда перехватил Линхарт. 
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    • Судья
      18'
      Шлоттербек из центра поля выполнил заброс на ход Шаллаи к левому углу штрафной площади, Роланд в борьбе с Симаканом оказался на газоне, Саша Штегеманн показал, что будет удар от ворот. 
    • 17'
      Болельщики "Лейпцига" уже начали за воротами "Фрайбурга" активно жечь файеры, диктор по стадиону уже вынужден был сделать объявление, но разве кто-то его будет слушать? 
    • Угловой
      16'
      Нкунку с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Хенрихс под давлением соперников не смог нанести точный удар головой по воротам. 
    • 15'
      Форсберг вошёл в штрафную площадь с левого фланга после удачного рикошета от Хёфлера, далее Эмиль пробил в ближний угол ворот Флеккен отбил мяч перед собой, Силва скатил мяч на Нкунку, Кристофер пробил по воротам, мяч попал в защитника "Фрайбурга" и улетел на угловой. 
    • 14'
      "Фрайбург" пока предпочитает играть от обороны, что никого не должно удивлять, при этом команда Кристиана Штрайха умеет действовать на контратаках. 
    • 13'
      Осторожно в том, плане, что темп матча у нас довольно средний, а при такой игре держать оборону намного проще. 
    • 12'
      "Олимпштадион" сегодня конечно же заполнен полностью, болельщики "Фрайбурга" и "Лейпцига" активно поддерживают свои команды, но пока футболисты всё же действуют достаточно осторожно. 
    • 11'
      Грифо со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Нкунку головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Клостерманн на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Шаллаи. "Фрайбург" заработал достаточно опасный стандарт. 
    • Угловой
      9'
      Грифо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Лейпцига" сыграли очень внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Угловой
      8'
      Угловой у ворот "Лейпцига". Грифо выполнил подачу в центр штрафной площади, Саша Штегеманн дал свисток и поговорил со Шлоттербеком и Хенрихсом, которые слишком активно толкались. Стандарт будет повторён. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Силва в центре поля нарушил правила против Хёфлера. Игроки "Фрайбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 6'
      Поднялся Нкунку после паузы, всё нормально с Кристофером, готов он играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Нкунку в центре поля в игровом моменте неудачно налетел на Хёлера. Вышли на поле врачи "Лейпцига", пауза в игре. 
    • 4'
      Попытался "Фрайбург" провести первую атаку в матче через левый фланг, но ничего толкового номинальные хозяева поля создать не смогли. 
    • 3'
      Клостерманн с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Фрайбурга" спокойно выбили мяч и на этот раз. 
    • 2'
      Форсберг совершил рывок вперёд по правому флангу, у своей штрафной площади, Шлоттербек грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня мы узнаем имя нового обладателя Кубка Германии, для "Фрайбурга" и "Лейпцига" это очень большой матч. Да, команда Доменико Тедеско конечно же здесь считается фаворитом, но нет сомнений, что и подопечные Кристиана Штрайха готовы дать серьёзный бой. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Фрайбург
    10.7% (13)
    Ничья
    18.2% (22)
    РБ Лейпциг
    71.1% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.22% (73)
    Меньше
    31.78% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    85.05% (91)
    Нет
    14.95% (16)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    42.1% (51)
    1:1 Ничья
    14.9% (18)
    0:1 РБ Лейпциг
    10.7% (13)
    2:1 Фрайбург
    6.6% (8)
    1:3 РБ Лейпциг
    5.8% (7)
    2:3 РБ Лейпциг
    3.3% (4)
    0:2 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
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    Фрайбург
    РБ Лейпциг
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