Стадион: Олимпиаштадион
1:0
Первый тайм: 32'
1:0
19' ГолЭггештайн Максимилиан
Ход матча
19'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
РБ Лейпциг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|4 (2)
|0.67
|Петерсен Нильс
|2
|0.33
|Демирович Эрмедин
|1
|0.17
|Хёфлер Николас
|1
|0.17
|Шмид Жонатан
|1
|0.17
|Шаллаи Роланд
|1
|0.17
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.17
|Шаде Кевин
|1
|0.17
|Хёлер Лукас
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|3
|0.5
|Андре Силва
|2 (1)
|0.33
|Собослаи Доминик
|2
|0.33
|Поульсен Юссуф
|1
|0.17
|Ольмо Дани
|1
|0.17
|Форсберг Эмиль
|1
|0.17
|Орбан Вилли
|1
|0.17
|Лаймер Конрад
|1
|0.17
|Айдара Амаду
|1
|0.17
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
15%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
2
15%
0
0%
91-120
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
2
15%
0
0%
91-120
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1
РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Фрайбург
10.7% (13)
Ничья
18.2% (22)
РБ Лейпциг
71.1% (86)
Тотал 2.5
Больше
68.22% (73)
Меньше
31.78% (34)
Обе команды забьют
Да
85.05% (91)
Нет
14.95% (16)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
42.1% (51)
1:1 Ничья
14.9% (18)
0:1 РБ Лейпциг
10.7% (13)
2:1 Фрайбург
6.6% (8)
1:3 РБ Лейпциг
5.8% (7)
2:3 РБ Лейпциг
3.3% (4)
0:2 РБ Лейпциг
1.7% (2)
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