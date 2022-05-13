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Германия: Кубок

2021-2022

Стадион:
Фрайбург
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 43
Фрайбург 9.3% (4)
X 18.6% (8)
РБ Лейпциг 72.1% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
РБ Лейпциг
3.90
3.86
2.09
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фрайбург
РБ Лейпциг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (2) 0.8
Петерсен Нильс 2 0.4
Демирович Эрмедин 1 0.2
Хёфлер Николас 1 0.2
Шмид Жонатан 1 0.2
Шаллаи Роланд 1 0.2
Шлоттербек Кевен 1 0.2
Шаде Кевин 1 0.2
Хёлер Лукас 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 3 0.6
Андре Силва 2 (1) 0.4
Собослаи Доминик 2 0.4
Поульсен Юссуф 1 0.2
Ольмо Дани 1 0.2
Форсберг Эмиль 1 0.2
Орбан Вилли 1 0.2
Лаймер Конрад 1 0.2
Айдара Амаду 1 0.2
Клостерманн Лукас 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюблер Лукас 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 2 0
Лаймер Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
15%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
2
15%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
2
15%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1
РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.

    Главный судья: Штегеманн Саша

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Фрайбург 9.3% (4)
    X 18.6% (8)
    РБ Лейпциг 72.1% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.90
    3.86
    2.09
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фрайбург - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Фрайбург - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Фрайбург
    9.3% (4)
    Ничья
    18.6% (8)
    РБ Лейпциг
    72.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.05% (29)
    Меньше
    30.95% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    88.1% (37)
    Нет
    11.9% (5)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    46.5% (20)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    2:3 РБ Лейпциг
    9.3% (4)
    0:1 РБ Лейпциг
    7% (3)
    2:1 Фрайбург
    4.7% (2)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.7% (2)
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    Фрайбург
    РБ Лейпциг
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