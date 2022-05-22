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  3. Швеция: Суперэттан
Далкурд
1:2
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
13' Гол
Йоханссон Саймон
0:2
27' Гол
Viktor Granath
54' Желтая карточка
Ског Эмиль
1:2
63' Гол
Кабаши Ариан
90'+5
30
Аллен
Бобби
17
Fabio
Dixon
4
Umit
Aras
21
Christoffer
Styffe
3
Alex
Simovski
6
Suleman
Zurmati
27
Арин
Франк
16
Rassa
Rahmani
22
Ezequiel
Montagna
7
Кабаши
Ариан
20
Andreas
Katsantonis
13
Свенссон
Даниэль
II
30
Раск
Теодор
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
26
Mohammed
Yousef
23
Dusan
Jajic
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
8
Daniel
Ask
Далкурд
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Далкурд
Вестерос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
1:6
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
1:1

Результаты последних матчей

Далкурд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3
Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2
Вестерос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1
Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Umit Aras уходит с поля. Эрнблом Филип выходит вместо него
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    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Йоханссон Саймон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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