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  3. Швеция: Суперэттан
Ландскруна
0:0
Первый тайм: 18'
Браге
0' 18'
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Браге
3.40
3.54
2.94
Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
10
Хейер
Мелкер
7
Ткач
Александр
8
Дзабич
Робин
9
Олссон
Линус
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
4
Malte
Persson
20
Filip
Sjoeberg1
14
Jacob
Stensson
8
Хеллберг
Сет
7
Перссон
Хоаким
12
Johan
Arvidsson
17
Рейнхольдссон
Андре
Ландскруна
3-5-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Браге

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0
Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2
Браге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2
Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Браге
3.40
3.54
2.94
Все Коэффициенты
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