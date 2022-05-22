0:0
Первый тайм: 18'
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
20 Camil Jebara
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
15 Roni Hajo
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Ландскруна
Браге
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0
Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2
Браге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2
Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0