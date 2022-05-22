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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Рёуфосс
0:4
Конец матча
Стабек
0'
30' Желтая карточка
Mame Mor Ndiaye
0:1
36' Гол
Оттесен Стурла
0:2
80' Гол
Хансен Корнелиус
0:3
82' Гол
Хансен Корнелиус
0:4
90' Гол
Крогстад Фредрик
90' Красная карточка
 90'+13
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
27
Хауген
Херман
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
11
Nicolai
Fremstad
7
Emile
Dadjo
8
Markus
Johnsgaard
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
26
Браттбакк
Филип
28
Mame
Mor
Ndiaye
15
Markus
Aanesland
12
Сандберг
Маркус
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
2
Педерсен
Каспер
15
Оттесен
Стурла
11
Хансен
Корнелиус
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
19
Вернерссон
Виктор
7
Аземи
Фитим
23
Эдвардсен
Оливер
Рёуфосс
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Рёуфосс
Стабек

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
КН
1:2

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1
КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Улленсакер-Киса - Рёуфосс 0:2
Стабек
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1
Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Оттесен Стурла бьет в цель!
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    • Желтая карточка
      30'
      Mame Mor Ndiaye получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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