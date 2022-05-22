Стадион: Теле2 Арена
0:0
Первый тайм: 17'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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1 Удары в створ 0
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2 Угловые 0
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1 Офсайды 0
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1 Нарушения правил 1
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74 Владение мячом, % 26
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
18
Садику
Лорет
- Основной состав
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24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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20 Бесара НахирПолузащитник
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17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
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14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
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19 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
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18 Скуласон АриПолузащитник
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23 Сема МайчПолузащитник
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30 Otto Lindell
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Главный тренер: Норлинг Рикард
История личных встреч
Хаммарбю
Норрчёпинг
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3
Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2
Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0